武装到牙齿 头发、头皮的防晒你做足了吗？

北京已经开启高温炙烤模式，防晒霜、防晒面罩、冰袖……相信大家已经为防晒提前置办足了装备。不过，防晒可不止是“面子工程”，头发和头皮的防晒你做了吗？头发本来就是黑的需要防晒吗？是的，否则会变脆发黄。头皮有头发护着需要防晒吗？是的，否则会出油甚至脱发。今天就请专门研究毛发的医生给大家讲讲，夏季头皮和头发的养护。

别以为头发长 就能挡住紫外线

其实，头发并不能替头皮抵挡多少紫外线，即使长发飘飘也一样。UPF（UV protect factor，紫外线防护系数）与防晒霜的SPF类似，通常用于描述衣料对长波紫外线（UVA）和中波紫外线（UVB）的防护能力，我国《纺织品防紫外线性能的评定》标准中规定，防紫外线产品的合格标准之一是UPF值＞40。

在充足的阳光下，头发的UPF值在5-17之间。短发更加直立，长发因重力分开，短发提供的UPF值通常比长发高2-5。可见，无论是长发还是短发，对紫外线的防护能力并不理想。

其实不光是夏天，秋冬的阳光也能对头发和头皮产生伤害。日光中的长波紫外线一年四季都是偏高的，长时间照射会引起一些氧化应激反应，破坏黑素细胞的合成。虽然冬天气温低，太阳照着很暖和，但是我们不能忽略其对毛发的伤害，所以防晒不分春夏秋冬，冬天紫外线强时也需要戴帽子给头发多一层保护。

久经“烤”验 头发变脆头皮出油

紫外线对毛干和毛囊均会造成损伤。

对于暴露在皮肤外的毛干，紫外线引起的变化包括物理和化学两方面。其中物理变化包括头发干枯毛躁、颜色减退、光泽和硬度下降、强度降低和脆性增加等；而化学改变包括头发的蛋白质、脂质和色素改变。UVA和UVB可以引起毛小皮内蛋白质的降解，其中胱氨酸、色氨酸、蛋氨酸、酪氨酸、组氨酸最容易发生光化学降解，可以使头发变黄，即“光黄化”现象。这些光化学降解产生活性氧自由基，会对头发角蛋白有明显损伤作用，并可导致黑素氧化，导致头发颜色改变；日光照射还会导致头发表面脂质过氧化物生成，损伤发质。

同时，头发中的黑色素能够吸收和滤过紫外线，通过自身降解保护头发蛋白。这些黑色素由毛囊内的黑素细胞产生。但过多的紫外线照射可能提前终止毛囊黑素的形成，并导致毛囊上皮DNA损伤、营养不良等一系列变化，还可能使毛囊提前进入休止期，造成“休止期脱发”。

此外，日光暴晒会导致头皮水分流失加快，打破水油平衡，使皮脂腺分泌增加，头发更容易变油，长期还可能造成脱发。紫外线照射使头皮环境发生变化，对头皮菌群也有一定影响，再加上油脂、汗液清洁不彻底，容易产生头屑增多、瘙痒、刺痛等脂溢性皮炎问题。

灰白发更脆弱 防辐射有讲究

所有人都应该注意对头发的防晒保护。由于户外工作者、儿童、皮肤白皙的人以及患有光敏感疾病的患者会对紫外线更加敏感，或者日常中接触到更多的紫外线，所以更应该注意防晒，推荐以帽子、防晒衣、墨镜、遮阳伞等防晒方式为主。

此外，值得一提的是，白色或灰色的头发由于黑色素或天然色素的含量减少，更容易受到紫外线辐射引起损害。因此，这类头发需要特别注意防晒保护。这些类型的头发必须通过使用含有有机硅、抗氧化剂的产品来保护其免受辐射。

夏季头顶防晒 遵循三个法则

减少头发暴晒的时间 在上午10点到下午4点是紫外线照射最为强烈的时间段，尽量减少外出，减少头发受到阳光暴晒的时间。对于长时间户外活动的人群来说，尽量戴上清爽透气的帽子，能降低紫外线对头发所带来的伤害。出门时也可以选择防紫外线的太阳伞，减少阳光的直射。

合理使用免洗保湿产品 头发过度受到太阳光照晒，会变得干枯和毛躁，每天出门前涂抹免洗的保湿润发乳，能够防止头发水分的流失，帮助锁住水分。直接把润发乳涂抹在干发或者湿发上，然后再喷洒防晒保湿的喷雾，能让头发长时间处于滋润状态，减小紫外线的伤害。

如果头发已经受到强烈的太阳光照射，可以在洗发中增加足量润发品，用热毛巾热敷后再洗净。

做好头发的日常护理 夏天在干燥的空调房间会让头皮血液循环不畅，头发会变得脆弱易断，建议空调温度不要开得过低。空闲时，最好用手指指腹按摩头皮，或用梳子从发根开始梳理头发，以促进头皮血液循环 。

平时要注意多吃富含维生素A、B6的食物，维生素A能维持头皮组织的正常功能，减少聚积于毛囊的油脂，从而促进头发的正常生长；维生素B6对调节脂肪酸的合成、抑制皮脂的分泌有重要作用。富含维生素A、B6的食物有猪肝、海鱼、瘦肉、鸡蛋、黑芝麻、核桃等。

文/任伟 张凡（北京积水潭医院）