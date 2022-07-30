拯救秃顶有进展 掌握毛囊生死的化学物质发现

科技日报北京7月28日电 科学家们发现，一种化学物质是控制毛囊细胞何时分裂、何时死亡的关键。这一突破不仅可以有效治疗秃顶，而且最终还能加快伤口愈合，因为毛囊是干细胞的来源。这项研究最近发表于《生物物理学杂志》上。

在人体内，大多数细胞在胚胎发育过程中具有特定的形式和功能，而这种形式和功能是不会改变的。例如，血细胞不能变成神经细胞，反之亦然。然而，干细胞就像拼字游戏中的空白瓷砖，它们可转化为其他类型的细胞。

肝脏和胃受伤后会自我再生。然而，研究团队研究了毛囊，因为它们是人类唯一即使没有损伤也可自动定期再生的器官。

研究发现，TGF-β蛋白的功能如同一把双刃剑，有两个相反的作用。它控制毛囊中的细胞(包括干细胞)分裂并形成新细胞，但同时，它也有助于协调毛囊细胞死亡的过程，如果细胞产生一定量的TGF-β，就会激活细胞分裂，最终导致细胞凋亡。

没有人完全确定毛囊为什么会“自杀”。一些假设表明，这是动物为了在炎热的夏天生存或试图伪装而脱落皮毛的遗传特征。研究人员表示，即使毛囊“自杀”了，它也不会杀死它的干细胞库。当存活的干细胞接收到再生信号时，它们就会分裂，制造新的细胞，并发育成新毛囊。

如果科学家能够更准确地确定TGF-β激活细胞分裂的方式，以及这种化学物质如何与其他重要基因交流，就有可能激活毛囊干细胞并刺激头发生长。

研究人员表示，许多动物，包括人类，都有覆盖着毛发的皮肤，要想实现完美的伤口愈合，就需要毛囊的再生。能够更精确地控制TGF-β的水平，未来就能治愈困扰世界各地千万人的秃顶。