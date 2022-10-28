“无蔗糖”不等于100%不含糖

含糖饮料的消费被认为是可引发死亡最大行为风险因素之一。近日，中国疾控中心周脉耕等人在《欧洲公共卫生期刊》发表的研究论文显示，中国因摄入含糖饮料而导致的疾病负担显著增加。当人们普遍关注饮料、食品含糖时，有些商家打出“无蔗糖”概念误导消费者，实际情况是“无蔗糖”不等于“无糖”，此举还可能因此引发消费放松警惕，更加过量消费含糖食品。

调查

网红酸奶、饮料标“无蔗糖”

商家拒绝解释是否含糖

所谓糖，因其由碳、氢、氧元素组成，在化学式的表现上类似于“碳”与“水”聚合，故也称之为碳水化合物。

含糖饮料的定义为，在制造饮料的过程中人工添加糖（任何形式的糖，如红糖、玉米糖、玉米糖浆、果糖、葡萄糖等），且含糖量超过5%的饮料。市面上常见的含糖饮料包括碳酸饮料、果汁、运动饮料、功能饮料、加糖咖啡或奶茶等等。根据GB28050-2011食品安全国家标准《 预包装食品营养标签通则》规定，“无糖或不含糖”是指固体或液体食品中每100克或100毫升的含糖量不高于0.5克。

近年来，当人们普遍关注饮料、食品含糖时，有些商家打出“无蔗糖”概念误导消费者，实际情况是“无蔗糖”不等于“无糖” ，而“无糖”也不见得是真的不含糖。此举还可能因此引发消费放松警惕，更加过量消费含糖饮料。

孟女士告诉北京青年报记者，家中的孩子上小学五年级，她平日购物挑选酸奶、饮料等特别注意看包装上配料表糖含量。看到某平台一款网红饮料标注“无蔗糖”，虽然价格比普通饮料贵两三倍，但因为网红推荐、营养价值高、不含糖，她还是下单购买了几盒。孩子非常喜欢喝，她就不断下单购买。结果仅几周时间，孩子明显胖一圈。直到她发现“无蔗糖”饮料中不含蔗糖，但加入了果葡萄糖浆，这种吸引孩子爱喝的饮料，并不像想象的含糖量为“零”。

北青报记者向商家询问“这款无蔗糖的产品，含有别的糖吗？”之后，商家的客服回复称：“这个不确定呢，建议亲收藏再购买。”在主页上北青报记者找到该产品的配料表截图，明确写着“与糖和脂肪战斗的酸奶”，配料表中显示该产品的碳水化合物的含量为4.5%，虽然比一般产品要低一些，但并不是不含糖。

专家

“0蔗糖”“无蔗糖”不等于“无糖”

“无糖”也不是100%不含糖

“无糖”也不是真的100%不含糖。以网售的一款粽子产品写明“0蔗糖”为例，有些消费者看到这个标签理解为这款产品不含糖，大快朵颐时没有任何心理负担。实际上，制作粽子的主要原料是糯米，100克的糯米含糖量达到了15%。糯米中还含有丰富的淀粉，淀粉进入人体之后会转化成糖类，升糖指数也是非常的高。

华西医院临床营养科营养师李燕菊、 周林桦撰文称，所谓“无糖”没有一般人想得那么完美，例如，无糖饮料、无糖食品并不是100%无糖，喝多、吃多了一样可能长胖。如果看到饮料或食物外包装上写着无糖、低糖、无蔗糖的字样，根据GB28050-2011的标准，它们是这些意思——糖含量≤0.5g/100ml，可称无糖；糖含量≤5g/100ml，可称低糖。

尤其需要指出的是无蔗糖是指不额外添加蔗糖，如白糖、红糖等。中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授、食品科学博士范志红在社交媒体中指出：“甜饮料的麻烦，就是让人不知不觉喝进去大量的糖（或各种糖浆）。近年来糖的使用变化尤其令人担心，因为饮料、甜食、糕点，甚至有的所谓的健康食物，都喜欢用果糖或果葡糖浆来增甜了。为什么呢？一是它们更清甜，二是可以贴上‘无蔗糖’的标志。”

尤其需要注意的是“无蔗糖”不等于“无糖”，商家打擦边球偷换概念的行为应该受到批评。北京大学第一医院内分泌内科主任医师郭晓蕙认为，我国的糖控制工作应采取综合措施，包括食品营养标签明确标注各种糖的种类和含量，比如是蔗糖、葡萄糖，还是果糖，含多少克，而不仅仅在配料表中模糊标注。对于无糖饮料的甜味剂成分和含量，也要标注清楚。

关注

木糖醇等代糖类“无糖”食品

不能忽略食材本身含糖

事实上，除了一些“无蔗糖”食品和饮料，还有一类“代糖”类食品和饮料也备受关注。市场上有一些针对糖尿病患者等特殊人群的“无糖”食品，使用木糖醇等作为甜味剂的产品。相关医学人士指出，这类“无糖食品”指的是添加糖分，但也不是真的无糖。

木糖醇是五碳糖，能够补充能量，改善糖代谢。在体内的代谢不依赖于胰岛素，不增加血糖浓度。如果将木糖醇加入到饼干、糕点之类的食物中制作成“无糖食品”，仍然需要警惕。因为糕点、饼干等食物本身含大量淀粉、油脂，升糖指数会很高，不建议糖尿病患者大量食用。 文/本报记者 蔺丽爽

统筹/余美英

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过度饮用含糖饮料易增加疾病负担

国家统计局数据显示，我国饮料销售量从2010年的9791万吨，增长到2019年的17165万吨。

研究人员表示，过量摄入含糖饮料是一项重要的危害健康因素，与高BMI（身体质量指数）、高血压、红肉摄入、饮酒和吸烟一样有害。随着经济社会的发展，中国人的饮食在逐步发生变化，从传统的饮食转变为减少谷物摄入、高油高盐高糖、高肉类等。

基于研究结果，研究人员建议应关注中国人群摄入过量含糖饮料的问题。根据《中国居民膳食指南（2022）》，控制添加糖的摄入量，每天不超过50克，最好控制在25克以下。