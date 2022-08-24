六大看起来减肥的食物，实际却越吃越胖！

在这个人人都懂点儿养生常识的时代，我们对食物开始挑剔起来，大家都希望通过健康饮食来减脂降重，但由于一些原因，使得许多人对于低热量食品的概念产生了混淆，一顿操作下来以为自己吃得健康，实际上却挑到了“伪健康”食物。今天就盘点出六大名字里有健康相关字眼的高热量食物，替大家“避避雷”，免得越吃越胖。

花式燕麦

传说它营养价值特别高，添加了各种营养物质，富含维生素、矿物质和丰富的膳食纤维，还听说它热量较低，适合减肥……

真相：升糖速度高达80以上，其实就与米饭值不相上下，况且此燕麦中还富含糖和油。妥妥的增肥“实力派”。至于所谓的维生素、矿物质、膳食纤维含量丰富？水果在变成水果干过程中，很大部分维生素也跟着水分一起流失掉了，丰富真的谈不上。

避坑指南：此燕麦非彼燕麦！我们所说的健康的燕麦是具有完整型的燕麦粒，而非经过处理，添加了糖和油，带有甜味的麦片。

鲜榨果汁

传说中它富含维生素和膳食纤维，健康又美味！

真相：打成汁后，不溶于水的膳食纤维，几乎都随着“果渣”被滤了出去。底部那些少得可怜的沉淀物，也无法与水果本身含有的膳食纤维相提并论。

《柳叶刀糖尿病及内分泌学》杂志上，曾刊登过一篇文章《果汁，不过是另一种形式的含糖饮料》。水果中一般都含有葡萄糖、蔗糖或者果糖，水果中糖的分量大概占到10%左右。我们吃橙子一般吃不到3-5个的量，但是假如榨橙汁，一下就能干掉3-5个橙子。我们就按3个橙子的量去计算，3个200g的橙子大约有60g的糖！可想而知，一杯鲜榨橙汁就可以让一天糖超标。

而果汁是液体状态，不用咀嚼，在胃里的排空速度很快，在肠道中的吸收速度也很快，同时血糖也会随之快速上升，这对于想控制血糖和体重的人来说是非常不利的。

避坑指南：没事就别费劲榨果汁了，直接拿起来啃就完事了！

沙拉酱

虽然很多人并不喜欢吃草，但人在变胖的路上走，哪有不低头的！

真相：本想越吃越瘦，谁知沙拉酱让你更胖。沙拉酱含油量超级高，我们啃草的时候，哪次不是拌着一堆沙拉酱？热量超级高，一瓷勺就超过100千卡热量，不知不觉间，吃进了很多油脂。

而且质量一般的沙拉酱，几乎都含反式脂肪酸，非常不健康，市面上还有一些0脂沙拉酱，看似无脂肪，但实际却会添加额外的糖和钠来调味！

避坑指南：建议选用橄榄油、醋、柠檬汁、罗勒、迷迭香等来调味，健康的同时还能兼顾美味;在外就餐时，就减少一点分量，可以蘸着吃，不要全部一下倒入沙拉中，减少一点量就是为健康增加一分。

粗粮饼干

听闻它饱腹感极强、能减肥、吃不胖、低热量？

真相：实际上，这又是坑。我特意去看了市面上销量最好的前十名粗粮饼干，发现不仅热量高，而且脂肪含量高、碳水高。

在某网络购物软件销量最好的粗粮饼干中，配料表第一位是小麦粉，作为粗粮的燕麦排在最后面，添加量极低。实话说，这叫细粮饼干还差不多！

我们再看看这营养成分表，高油、高碳水，我实在不知道这饼干的意义，是增肥吗？

避坑指南：不吃或者少吃。

果蔬干

传说它营养全面，健康低脂，还能补充维生素。

真相：果蔬干得“脱水成干”，主要是通过低温油炸的方法，把新鲜蔬果中的水分炸干，让油脂渗入到果蔬中。

这样一来，可以增加香脆的口感。可是油炸的方式，无疑也会大幅度提高果蔬的脂肪含量。

而且大部分果蔬干，在脱水过程中可能会丢失糖分，为了加强口感，商家会额外添加白砂糖。说好的健康在哪里？

避坑指南：自制无添加果蔬干或者少吃。

黑芝麻糊

传说中它不仅养发，还富含矿物质，非常健康。

真相：我特地截图某网上购物软件中销量靠前的某品牌黑芝麻糊，发现：白砂糖和食用葡萄糖排在前三位。而大米排在第一位，本身大米升糖速度就高，打成粉后升糖速度就更加快（因为吸收快），再加上白砂糖和葡萄糖的加持，升糖速度直接“飞升”！

有些牌子说无添加蔗糖，其添加的结晶果糖跟蔗糖一样都是游离糖，压根没有差别。

避坑指南：买配料表前几位是有益成分的，比如排在前面的是黑芝麻、黑豆之类的，不添加或者糖的添加量少的，糖排在配料表靠后，并且没有其他乱七八糟的添加剂的。来源：北京青年报

文/陈丽娟（中国注册营养师）