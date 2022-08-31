2021年在城乡社区获健康管理服务的65岁及以上老年人达1.2亿

新华社北京8月30日电（记者李恒、田晓航）30日提请十三届全国人大常委会第三十六次会议审议的国务院关于加强和推进老龄工作进展情况的报告显示，我国扎实推进老年健康服务体系建设，不断提高老年人健康管理和服务水平，将老年健康与医养结合服务纳入基本公共卫生服务项目。2012年至2022年，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准从25元提高到84元，2021年在城乡社区获得健康管理服务的65岁及以上老年人达到1.2亿。

报告透露，2018年以来，国家组织药品集中采购覆盖老年患者常见病主流用药，药价平均降幅超过50%，有效减轻老年患者看病负担。不断扩大长期处方、家庭病床等服务覆盖面，80%以上的社区卫生服务中心和乡镇卫生院可以提供最长12周的长期处方服务。

与此同时，我国持续推进残疾人精准康复服务行动，2021年共为378.3万残疾老年人提供基本康复服务。在15个省份组织开展老年人失能（失智）预防干预试点，提高老年人主动健康能力。

报告还透露，截至2021年底，二级及以上公立综合性医院设立老年医学科的比例为53.4%，全国建成老年友善医疗机构的综合性医院5290个、基层医疗卫生机构15431个，设置老年人“绿色通道”的二级及以上综合性医院超9000家，全国建有各类农村互助养老服务设施13.25万个。

报告指出，下一步，我国将持续实施老年健康促进行动，广泛开展老年人健康知识普及。提高失能、重病、高龄等老年人家庭医生签约服务覆盖率。加强二级及以上综合性医院老年医学科建设，到2025年，设立老年医学科的二级及以上综合性医院占比达到60%以上。支持医疗资源丰富地区的二级及以下医疗机构转型，开展康复、护理以及医养结合服务。