“云上中医”让诊疗无碍

“持续治疗了几次后，手臂不麻了。”浙江仙居县官路镇新桥村王阿姨近日喜笑颜开，“真没想到不用跑县城就能做中医康复治疗，效果还这么好!”

曾经，交通不便阻挡了村民们的就医需求。“之前在县中医院治疗了两次，有所缓解，但从官路到中医院往返要一个多小时，我差点打退堂鼓，能在镇里就医真是太好了。”更让王阿姨惊喜的是，看完中医后第二天，煎煮好的中药就送到了家门口。

中医就医的便利得益于仙居县推出的“云上中医”应用，通过数字变革，县、乡、村构建了一体化的紧密型医疗共同体。此举不仅改善了资源分配不均的情况，还进一步实现医疗资源更高效、更迅捷的响应和配置，真正让基层中医插上“云”翅膀。

从2018年起，仙居县组建了2家医共体——一家由县人民医院牵头，与14家乡镇卫生院组成；另一家由县中医院牵头，与6家乡镇卫生院组成。两家医共体下属20家基层医疗机构均建立了“中医馆”，但实际运行的基层中医馆只有5家，群众就医还要往县里赶。

“中医馆开到了百姓家门口，但专业医师调配不足，中药材不易保存，许多中医馆根本没有药。”该县中医院副院长滕显木说，基层“缺人才、缺药材”问题制约了基层“中医馆”发展，加上“候药难”“煎药难”“品质保障难”是中医门诊传统服务模式面临的三大现实问题，成为基层群众“看中医难”最大的障碍。

群众所需无小事。仙居县卫生健康局通过搭建“云上中医馆”，统筹全县医疗资源，以线上与线下相结合的方式加快解决医师、药材不足问题。

线下发挥医共体牵头单位医疗资源优势，组建中医专家巡回医疗队定期到基层院区坐诊，把名医请到了“家门口”；推行首诊下沉专家面对面，复诊远程屏对屏的双线诊疗方式；提供居家中医特色服务，可在线预约上门针灸、推拿，实现中医服务“零跑路”。

线上搭建标准处方流转平台，群众在基层中医馆就医的处方会实时高效保真传输到仙居县中医院，经医师审核后，中药由专业第三方机构代煎，再快递至群众家中……切实帮助乡镇卫生院不断提高水平，破解基层群众看中医难、基层中医药服务项目单一的困境，实现在家门口就能以基层医疗机构的报销比例，看上名中医、喝上放心中药。

在仙居县中医院的一块屏幕上，实时滚动着云上中医代煎管理中心和处方流转中心的各种数据，不仅有处方量、审方量，还有人员资质、实时操作动态、复核照片等，数据清晰可见。

“上线基于区块链技术的中药追溯功能，保证了代煎全程监管数据的真实性与可靠性。”县卫生健康局副局长王晓斐说，群众在“浙里办”App的云上中医版块，能实时查询饮片批号、原料采购、工作人员操作记录以及物流追踪等信息，实现中药饮片流通全程可追溯，让老百姓放心喝中药。

“煎药这个功能真的很方便，关键是让我喝得安心。”患有糖尿病，需要中药调理的68岁吴大妈上午在镇里卫生院看了专家号后直接就回家了。下午，打开手机的“浙里办”App，搜索进入“云上中医”，中药煎配流程一目了然，下午3点半前的处方当天都能送到医院，3点半后或者需要快递上门服务的处方，第二天准能送到她家里。

“应用实践初现成果，基层群众享受中医药服务的可及性不断提高，越来越多的百姓愿意选择中医药治病。”王晓斐说，数据显示，全县基层中医馆运行数量从5家上升至20家；基层中医就诊人次同比上升20%；基层患者就医成本下降，平均就诊时间下降90分钟，费用下降15%。

（本报记者 陆健 本报通讯员 应芳露 柯璐）