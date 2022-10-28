全民健身事业跃上新台阶

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党的十八大以来，我国体育事业取得长足发展，全民健身蓬勃开展，2014年全民健身上升为国家战略，2022年北京冬奥会、冬残奥会成功举办，实现“带动三亿人参与冰雪运动”目标。从影响深远的国家战略到惠及万家的生活风尚，全民健身已融入大众生活。

秋意渐浓，位于广州市番禺区的一片飞盘运动专用场地内灯火通明，爱好者灵动的身影、挥洒的热情，映射出追求健康的时代潮流——正是无数活跃在神州大地的健身者，共同构筑起建设体育强国、健康中国的重要基石。

党的十八大以来，我国体育事业取得长足发展，全民健身蓬勃开展，2014年全民健身上升为国家战略，2022年北京冬奥会、冬残奥会成功举办，实现“带动三亿人参与冰雪运动”目标。党的二十大报告提出，“广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国。”这让中国体育事业发展的美好蓝图更加清晰，也必将有力推动全民健身更上层楼。

全民健身融入大众生活

体育是人民健康幸福生活的重要组成部分。建设体育强国、健康中国，最根本的是增强人民体质、保障人民健康。数据显示，我国经常参与体育锻炼的人数已超过4亿，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的逾九成。

2021年8月，国务院印发了《全民健身计划（2021—2025年）》，明确提出，到2025年，经常参加体育锻炼人数比例将达到38.5%。

从影响深远的国家战略到惠及万家的生活风尚，全民健身已融入大众生活。

今年6月，由国家体育总局、中国健美协会等指导的《2021中国健身行业数据报告》发布，报告显示，2021年健身会员和健身人口渗透率呈现连续5年增长的态势，截至2021年12月，全国健身会员达到7513万人，相比2020年增长了6.89%，健身人口渗透率也从2017年的3.46%增长至2021年的5.37%。

引导群众科学健身，是开展全民健身的重要前提。近年来，各级体育部门研究规范各类健身方式方法，线上与线下相结合，将科学健身理念与方法送到群众身边，同时加强社会体育指导员的选拔培养，基层体育工作者队伍不断壮大。截至2021年底，获得技术等级证书的社会体育指导员超过270万人。

2022年6月，《中华人民共和国体育法》完成修订。国家体育总局群众体育司司长丁东介绍，这次新修订的体育法将原第二章“社会体育”章名修改为“全民健身”，明确国家实施全民健身战略，构建全民健身公共服务体系，鼓励和支持公民参加健身活动，促进全民健身与全民健康深度融合。

如今，群众健身意识不断增强，人们从运动中收获了健康和快乐。在满足人民群众对美好生活的向往、促进人的全面发展方面，体育发挥着越来越重要的作用。

运动场地建到百姓身边

位于赣州市崇义县的阳明山健身步道曲折蜿蜒，沿途绿意盎然，已经成为江西省著名的健身“打卡地”，每天在此锻炼的市民络绎不绝。近年来，崇义县在对口支援单位国家体育总局的帮扶下，建设改造了一批公共体育场馆、社区健身中心、健身步道等，“10分钟健身圈”已基本形成。

健身去哪儿？广大群众的所盼所想，成为开展群众体育工作的突破口。近年来，各地因地制宜，有的把城市的边角地块改造成居民健身的“金角银边”，有的打通服务群众健身的“最后一公里”，将体育场地建到群众身边……

截至2021年底，全国体育场地共有397.1万个；全国体育场地面积达34.1亿平方米，人均体育场地面积2.41平方米。“政府要在提供更多场地的同时引导项目发展，让更多人都能参与到体育锻炼中。”丁东说。

国家速滑馆“冰丝带”、“冰立方”冰上运动中心、五棵松体育中心、国家体育馆、首都体育馆……一批冬奥场馆在北京冬奥会、冬残奥会闭幕之后面向公众开放，发挥新的效用。“冰丝带”工作人员表示，未来这里将着力打造集体育赛事、群众健身、文化休闲、展览展示、社会公益五大功能于一体的多功能冰雪运动中心，成为群众体验冬季运动项目的新地标。

今年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》中明确提出，到2035年，与社会主义现代化国家相适应的全民健身公共服务体系全面建立，文件还从8个方面提出29项政策措施。

让群众能就近享受更优质的健身场地供给，除了扩大增量，还要盘活存量，加大公共体育设施的开放力度。2022年财政部下达补助资金10.8亿元，用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放。全面推进公共体育场馆免费或低收费开放，推动学校体育场馆和社会体育场馆双向开放，将有效缓解群众健身需求与场馆资源供给不匹配的问题。

线上健身拓展新空间

家住重庆市杨家坪的市民王珂近日开始尝试线上健身，他看重的是这种健身方式的灵活性，“对上班族来说，每天抽出固定的时间去健身房并不容易。”王珂说，由于工作时间不太固定，之前办过的健身卡都过期了。“线上健身的兴起，帮我解决了这一难题。”王珂说，不同于健身房健身，参与线上健身后，还能观看回放，进而发现自身的问题。

丁东表示，近年来随着人们健身意识的普遍提升，大家的健身习惯也在悄然发生着变化，越来越多的人逐渐习惯了通过各类运动健身平台居家锻炼、在线打卡，用户对平台的依赖度越来越高，项目垂类划分也越来越细。这些平台正在发挥着传统的线下体育组织、俱乐部社团的作用，聚合人群、组织活动、提供交流分享的渠道。

截至9月中旬，由国家体育总局群众体育司、中华全国体育总会群众体育部等部门联合发起的全民健身线上运动会共组织了100余项赛事活动，共有39个全国体育单项协会、10个运动管理中心、10个省市、50余家互联网平台参与，直接参与人数达1363万多人，各赛事累计点击量超15.2亿次。

2021年10月，国家体育总局发布《“十四五”体育发展规划》，鼓励发展“互联网+健身”和“物联网+健身”模式，增加运动产品及服务资源，优化线上线下健身互动，增加家庭健身场景及在线健身活动。

人人参与体育，体育造福人人，加快建设体育强国，中国体育正展开一幅更加壮阔的时代画卷。

《 人民日报 》（ 2022年10月28日 14 版）