8月8日，是第十四个“全民健身日”。与往年相比，今年的全民健身日多了不少“刘畊宏男孩女孩”。上半年，刘畊宏在短视频平台掀起了一股直播健身的热潮，简单的动作、魔性的音乐，一时间吸引了不少网民“入坑”。目前，刘畊宏的个人账号已经有超过7000万的粉丝，获赞数更是达到1.3亿。

不只是刘畊宏，现在不少健身博主在各个短视频平台上“攻城略地”，一些现象级运动也从线上走到线下。近日，首届中国飞盘联赛在陕西西安开幕。这项趣味性和社交属性很强的潮流运动，成为近期社交媒体上的“网红运动”之一。

现在的“刘畊宏男孩女孩”是“爱美之心人皆有之”的典型，他们把健身与瘦身融合到一块。一句“腰间的肥油咔咔掉，人鱼线马甲线我想要”就说明了这一点。刘畊宏的“破圈”与人们对美好生活的向往密不可分。刘畊宏这样的线上健身模式也在一定程度上适应和满足了当下人们的健身需求。

全民健身既没有门槛，也有着一定的门槛。所谓没有门槛，是指人人、时时、处处，都可以动起来。所谓有一定门槛，是指一时一人一处容易，想要常态化长期化全域化全民化并不简单。正因如此，很多城市都正在大力打造“身边的公园”，加强体育基础建设，把全民健身纳入基本公共服务，提供更多的健身条件。而学校也落实“体育从娃娃抓起”，着力激发孩子的运动兴趣和培养孩子的运动技能。

支持全民健身不仅要有硬件条件，还要营造出全民健身的氛围。许多健身活动其实并不复杂，比如十分风靡的“每天一万步”，对个人身体素质的要求并不高。即便如此，为什么很多人都坚持不下来？其中一个重要原因就是缺少氛围的营造和引导。“网红运动”其实更是一种圈子运动，它以明星或者主播带动的形式，让很多人找到了圈子，有了融入感和参与感。一个个“刘畊宏男孩女孩”，其实也是以入圈的方式，找到了一种快乐，尤其是群体的实现感。正如现实中，很多健身运动的兴起，都是一群人一起练，兼具运动性、趣味性和社交性，这才能成为一道风景。

所以，“网红运动”藏着全民健身的密码，这就是要融合运动性、趣味性和社交性。当然，加强体育基础设施是重要的而且是必要的，但仅仅在硬件上发力远远不够，有必要从更高的角度来审视全民健身，把全民健身看作和个人成长生活息息相关的大事。譬如，设计和组织更多的体育运动，把体育运动引向社区、单位、工厂，让人们喜欢健身、爱上健身，在健身中获得存在感和成就感。全民健身不只是年轻人的游戏，要努力面向所有人群，让所有人都能找到适合自己的健身方式，并且能够成为一辈子的兴趣。

全民健身不仅需要“刘畊宏男孩女孩”，而且应该走向人人、时时、处处。简而言之，每一个人，每一时空，都可以健身，都能享受到健身的乐趣。显然，这还需要进一步加强健身知识教育，提升社会大众的健身素养，塑造良好的社会健身氛围，创造适宜的社会健身环境。至于“网红运动”，当然还存在巨大的发展空间，只不过在发展过程中，不要急躁冒进，更不要把“网红运动”催化成“流量生意”。