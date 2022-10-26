直播预告：正确认识肺结节 不必谈“结”色变

为了持续提高百姓对高发疾病防治的认知，《健康医“声”说——高发疾病防治科普讲堂》专栏邀请权威医学专家，为大众普及临床中高发疾病的防治知识。

10月27日15:00，上海市胸科医院肿瘤外科主任医师罗清泉将做客“人民好医生”客户端直播间，就肺结节的相关知识与网友进行分享。

嘉宾简介

罗清泉，主任医师，教授，博士生导师。上海市胸科医院肿瘤外科主任医师，肺部肿瘤临床医学中心行政常务副主任，国务院特殊津贴专家，中国医师协会医学机器人医师分会副会长，中国医师协会医学机器人医师分会胸外科专委会主任委员，中国医师协会胸外科医师分会微创外科专家委员会副主任委员，上海医学会肿瘤专科委员会委员，上海胸心血管外科委员会委员。

如何收看直播：

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