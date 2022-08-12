素食女性髋部骨折风险高33%

一项对英国女性的大型追踪研究发现，与食用肉类的女性相比，素食女性髋部骨折的风险要高33%。风险增加的原因可能在于无肉饮食会导致摄入蛋白质较少——多摄入蛋白质有助于增加肌肉质量，以及可能缺乏维生素和矿物质（如钙和维生素B12），这些物质有利于增强骨骼。最新研究发表于最近的《BMC医学》杂志。

该研究负责人、利兹大学的詹姆斯·韦伯斯特表示，女性比男性更容易髋部骨折，尤其是随着年龄增长，绝经后雌激素水平下降，导致骨骼变弱。髋部骨折也是导致老年人死亡的一个重要原因，因为髋部骨折很难恢复，并可能引发多种并发症，对健康的影响相当大。

此前的研究表明，素食者的骨骼较弱。在最新研究中，韦伯斯特团队利用了一项正在进行的大型研究，该研究追踪了英国26000多名女性的健康和生活方式，历时约20年。这些人参与实验时的年龄介于35—69岁之间。总体而言，约3%的参与者在这段时间内发生髋部骨折。与每周至少吃肉5次的人相比，素食者发生这种情况的风险高出33%，而经常吃肉的人和那些吃肉较少或只吃鱼的人在风险上没有差异。

但韦伯斯特也指出，这一发现不应使人们放弃素食主义，因为人们可以从乳制品和豆类中获取蛋白质，必要时可以补充维生素或使用钙强化乳制品。英国素食协会的简·埃尔弗德也表示：“骨折风险通常与钙和维生素D的摄入相关，因此需要确保这些营养素的可靠摄入。”

其他研究发现，素食饮食在多个方面对健康有利，如素食可以降低患心脏病的风险。但包括本研究在内的这些研究，都是观察性的，因此无法证明饮食模式会导致不同的健康结果，只表明存在相关性。此外，素食者通常拥有更健康的生活方式，如尽量避免吸烟和酗酒等。