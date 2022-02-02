抗血栓，这个常见蔬菜是把好手

心脑血管疾病是威胁中老年人生命健康的头号杀手。您知道吗，在心脑血管疾病中，80%的病例是由于血管中形成血栓。血栓也被称为“卧底杀手”“隐蔽杀手”。

据相关资料统计，因血栓性疾病导致的死亡，已占全球总死亡数的51%，远远超过肿瘤造成的死亡。

比如，冠状动脉血栓可引发心肌梗死，脑动脉血栓则有可能诱发脑卒中（中风），而下肢动脉血栓则有发生坏疽的风险，肾动脉血栓有可能引发尿毒症，眼底动脉血栓则增加了失明的风险，下肢深静脉血栓脱落会诱发肺栓塞（可猝死）。

抗血栓形成是医学中的一个大课题，有许多医学方法防止血栓形成，而日常饮食中的西红柿有助防止血栓形成，这一重要知识点，希望大家都能有所知晓：有研究发现，一份西红柿汁可使血液黏稠度下降70%（有抗血栓形成的功效），并且这种降血液黏稠度的作用可维持18小时;还有研究发现，西红柿籽周围的黄绿色胶状物，有降血小板凝集防血栓形成的作用，每四个西红柿中的胶状物质，就可将血小板活性降低72%。

再推荐给大家两个简单易操作的西红柿抗血栓食谱，平时做起来，保护自己和家人的心脑血管健康：

做法一：西红柿汁

成熟西红柿2个+橄榄油1匙+蜂蜜2匙+少许水→搅拌成汁（两人份）。

注：橄榄油也有助抗血栓，强强联合效果更好。

做法二：西红柿、洋葱炒鸡蛋

西红柿、洋葱切小块，稍加油，稍稍煸炒捞起。热锅加油炒鸡蛋，八成熟时加入煸炒的西红柿、洋葱，加调料，即可起锅。

注：洋葱也有助于抗血小板凝集而抗血栓，西红柿+洋葱，强强联合，效果更佳。