直播预告：静脉曲张、腿肿跛行？中医帮你解决周围血管病

周围血管病是指发生于心、脑血管以外的血管疾病。可分为动脉病和静脉病。常见的动脉病包括动脉硬化闭塞症、糖尿病足、多发性大动脉炎等。常见的静脉病包括下肢静脉曲张、毛细血管扩张症、深静脉血栓形成等。对于周围血管病的发生，该如何通过中医方法来预防和治疗？

3月30日15:00至16:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请北京中医药大学东方医院周围血管科曹建春主任医师做客直播间，为大家详细讲解中医如何认识和应对周围血管疾病。

专家介绍：

曹建春，北京中医药大学东方医院主任医师、医学博士、博士生导师、博士后合作导师、国家健康科普专家库首批成员、国家中医药管理局名词术语成果转化与规范推广项目评审专家、国家中医药管理局文化科普巡讲专家、国家中医药管理局监测统计中心中医药监测统计专家咨询委员会委员、《中国中西医结合外科杂志》编委、中华中医药学会外科分会秘书长。

擅长：治疗肢体淋巴性水肿、动脉硬化闭塞症、糖尿病足、血栓闭塞性脉管炎、动脉血栓形成、下肢静脉曲张、下肢静脉功能不全、下肢难治性溃疡、淤积性皮炎、湿疹、免疫性血管炎、结缔组织病、痛风、顽固性肢体疼痛和中医外科疑难杂症。

如何收看直播：

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