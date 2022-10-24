服务多种多样  生活多姿多彩（推动实现全体老年人享有基本养老服务②）

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为提升社区养老服务水平，各地开展了各种有力的举措：通过新建、改造、整合资源等方式，增加居家社区养老服务设施供给；为老年人提供政府购买养老服务，服务范围覆盖理疗、跑腿代办等方方面面；鼓励社会力量加入，提供资金扶持，激发社会养老机构的积极性。

加强硬件改造

扩大设施供给

在黑龙江齐齐哈尔市建华区文化街道文宾社区，80岁的张淑琴一早就出了门，讲起今年的老旧小区改造，她说变化就在脚下：坑洼的泥路铺满地砖，广场台阶砌成坡道，杂乱灌木得到修剪……“如今院里的老邻居们都爱出门溜达了。”

近年来，齐齐哈尔改造老旧小区340个，均包含这样的适老化和无障碍化升级。“我们坚持设计先行，充分考虑老龄居民需求，并在有条件的小区增设休闲娱乐设施。”齐齐哈尔市住建局副局长许济淳介绍，通过入户调研176个小区的6.8万户居民，充分听取居民意见，确定老旧小区改造方案。

张淑琴常年独居在家，社区党委打造的麒源鑫养老驿站是她常去的地方。近些天，她感到身体湿气较重，便每天来驿站拔罐，顺便通过远程医疗室视频连线，向三甲医院的医生线上咨询胃胀调养知识。

走进养老驿站二层的日间照料室，艾叶飘香，笑声朗朗。艾灸、理疗、按摩……老人和社工们聊得正欢，免费康养服务结束后，他们约好直接在这里吃午饭。“老年助餐点，两荤两素10元钱，吃得放心还不贵。对腿脚不便的老人，还给免费送餐。”张淑琴说。

齐齐哈尔通过整合社区资源，无偿提供场所，社会力量低偿运营等模式，在38个街道均设立了具备综合功能的社区养老服务设施，全市建有社区居家养老服务机构和设施670家，已基本形成15分钟“为老服务圈”。

“我们探索机构居家化、居家机构化的服务模式，通过政府购买，鼓励引导优质社会力量开办养老机构，连锁经营、连片辐射，提供日间照料等多元化服务。”齐齐哈尔市民政局养老服务科科长张宪宝介绍，根据评级，政府对养老机构给予补贴以及房租、用水用电用气等价格优惠。

体育活动室、图书室、舞蹈室……驿站内的一间间老房屋焕然一新，老年秧歌队、合唱团、模特队、剪纸社、书法社等兴趣团体相继成立。社区汇总老年党员、老年居民的工作、特长等信息，建立了社区老年人才库，目前已挖掘出9名“社区老年大学”讲师，定期开课的同时，他们也成了兴趣团体的带头人。做了一辈子音乐老师的闫翠兰是其中之一，“退休了能继续排练演出，发光发热，自豪极了。”72岁的她是合唱团团长，说起话来眉飞色舞。

齐齐哈尔采取新建、改造、整合资源等方式，增加居家社区养老服务设施供给，同时，以各个居家和社区养老服务中心为依托，通过政府购买服务，开设30所老年大学分校，开设各类教学班，丰富老人精神文化生活。“我们引入第三方机构开展质量监管，将老年人满意度作为重要考评指标，纳入绩效考评范围，严把居家养老服务考核关。”齐齐哈尔市民政局局长许赟恒说。

政府购买服务

覆盖范围广泛

早晨9点半，徐金凤刚从小区骑车赶到广西南宁市西乡塘区北湖路安居社区，在附近买好菜便赶往父亲徐彬家做饭打扫卫生。

徐彬今年86岁，在他的家中，卧室、卫生间到处都安装了安全扶手，厨房和卧室床头还分别安装了燃气报警器和SOS呼救器。

近年来，南宁市陆续出台文件为城区户籍包括85周岁及以上高龄老人、60周岁以上的散居特困老人、失独老人、低保老人、享受定期抚恤和定期生活补助的重点优抚对象5类老人提供政府购买养老服务，每户可根据实际需要选择额度3000元以内的改造项目和适老设备。

为规范政府购买居家养老服务供给，南宁市专门出台办法明确供应商准入、服务管理、考核评估、退出机制等内容，并将考核评估与南宁市征信管理相结合。高龄老人可享受每月2小时的免费上门服务，其他4类老人可享受每月4小时的免费上门服务，范围覆盖理疗、跑腿、卫生、理发等方方面面。

在安居社区内的综合养老服务中心，智慧养老服务平台大屏上实时更新显示所在城区不同社区老人的预约上门服务进度以及老人身体状况等情况。“我们要求每个居家养老服务机构必须至少配备20名工作人员，同时指定服务片区，避免无序竞争。”南宁市民政局养老服务科科长舒晓明说。今年截至目前，北湖路安居社区居家养老上门服务时长520小时，服务380人次。

在养老服务中心的一楼，免费按摩仪、一体化体检仪配备齐全，环境雅致干净。中心通过与市区医疗机构签订合作协议，免费或低偿为社区老年人提供足浴、艾灸、推拿按摩等健康理疗服务，不定期为有需要的老人提供上门体检、问诊、送药及建立健康档案等服务。

穿过棋牌室和健身休闲长廊，长者食堂的厨房正忙得热火朝天。政府为每个老年人每天补贴3元，一餐饭8元可享受两荤一素一汤。今年截至目前，社区长者食堂共配送361份餐食，就餐10653人次。

引入社会力量

强化资金扶持

叶黄时节，在山西晋中市榆次区“咱家”智慧养老中心里，90岁的老人张婉如正戴着老花镜细致地把收集来的枫叶插成花瓣状。

细细察看，张婉如的屋子里有多处便老设施：为方便起居，床是能多个方向移动的护理床；为防止意外摔倒，卫生间安装有两处“SOS”紧急按钮；为帮助老人站立，马桶旁安装了两处抓手……

这样的适老化改造，并不仅限于社区养老机构。针对特殊困难老年人家庭适老化改造需求，晋中市制定了“十四五”期间改造任务，涉及特殊困难老年人家庭10297户。根据老年人养老服务需求和不同特点，共确定7个大类、30个项目改造内容，范围覆盖地面改造、门窗改造、卧室改造、如厕洗浴设备改造等。

“每天的生活可丰富了！”张婉如说，“今天早上起来从三楼爬到楼顶花园，再绕回来，总共走了5圈。吃了鸡蛋、菠菜拌粉丝，还喝了汤，看了40分钟杂志。”不一会儿，四楼的活动中心开课了。“今天上午的课程是理疗和形体健身，午休后开始上手工制作课程。”张婉如说。

这个占地4层楼的高标准社区养老中心位于晋星社区，运营方是晋中市华晟集团。集团总经理陈丽媛介绍：“晋中市出台了鼓励民办养老服务业贴息的办法。目前，我们已投资3000多万元‘进军’社区养老。”

晋中市委书记吴俊清介绍，从2020年开始，晋中市先后出台《晋中市居家和社区养老服务改革试点实施方案》《关于促进全市居家社区机构养老服务协调发展的实施意见》等文件，高标准打造了多处社区养老服务机构和设施。

为强化资金扶持，晋中市还出台了《进一步支持社会力量投资建设运营养老服务设施资金补助办法》《关于印发养老机构建设专项补助资金管理办法的通知》等文件，统筹福彩金、省市县三级配套资金。晋中市市长常书铭说：“近年来，晋中市每年都统筹资金4000余万元投入养老事业。根据建设补助、运营补助、贷款贴息补助、政府购买社区养老服务等多种方式为养老机构‘输血’，全方位激发社会养老机构的积极性。”

目前，晋中市共有养老服务机构109家，城乡日间照料设施825家，提供的生活照料、医疗护理、精神慰藉、紧急救援等基本养老服务广泛覆盖社区居家老年人，每千名老年人拥有养老床位数达40张。

《 人民日报 》（ 2022年10月24日 15 版）