践行医护誓言 冲在救治一线

挨个床位询问患者病情，仔细观察患者术后伤口愈合情况，耐心安抚患者情绪，把温暖送到每一位患者身边，这就是我的日常工作。这份关心和温暖对促进患者康复的重要性不言而喻，而在亲身经历武汉战疫后，我更加坚定了要在平凡岗位上做好不平凡工作的信念。

2020年初，我像战士一样奔赴抗击新冠肺炎疫情的最前沿——武汉。作为松原市第一批援鄂医疗队队长和临时党支部书记，我带领战友们奋战在武汉同济医院重症病房。每天，我们认真巡查床位，给患者打水、发放餐盒、测体温、做心电监护，忙得脚不沾地。忙碌中，我们能明显感觉到患者的恐惧和焦虑。为帮助患者尽快康复，我们想尽办法鼓励他们树立信心。那段时间，我们成了患者最大的依靠，而医护工作者的誓言则是我们内心的强大支撑。就这样，我们和患者一同迎来了武汉战疫的最终胜利。

虽然我是一名有着二十几年护理经验的“老兵”，但武汉战疫让我更加深刻地理解了医护工作的崇高职责，也让我体会到在公共卫生领域面临严峻挑战时，伟大的祖国和英勇的人民就是我们坚强的后盾。

党的二十大报告提出，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设。这将是医疗领域改革发展的重要方向，改革中离不开基层医护工作者平时的过硬技术和战时的勇气担当。作为一名党员和医护人员，我时刻准备着！（本报记者任爽、见习记者李层采访整理）