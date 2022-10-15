新华全媒+丨新冠病毒持续变异 防疫“躺平”不可取

新华社北京10月14日电（记者顾天成、李恒）近期，我国内地首次检测出新冠病毒奥密克戎变异株BF.7亚分支。国家卫生健康委、中国疾控中心有关专家表示，病毒变异是常见的自然规律，在新冠病毒持续变异的情况下，坚持现有防控策略，坚持“动态清零”总方针，才能守住不发生规模性疫情的底线。

当前，全球疫情仍处于高位运行，我国多地发生本土聚集性疫情。10月1日，内蒙古呼和浩特市通报当地疫情的感染病毒为奥密克戎BF.7亚分支。目前，该亚分支在全球占比已从9月下旬的约3.5%增加到上一周的约11%，是否会成为下一阶段全球优势毒株还需要进行观察。

2022年3月22日，在呼和浩特市公主府公园新冠疫苗接种点，一位老人在接种疫苗。新华社记者 刘磊 摄

中国疾控中心病毒学首席专家董小平介绍，研究发现，自奥密克戎毒株出现以来，新冠病毒的变异速率明显加快。奥密克戎BF.7亚分支本质上是奥密克戎BA.5变异株的进化分支，该进化分支在致病力方面没有明显改变，呈现出较强的传播能力。

“总体来看，我国疫情防控取得了阶段性成效，看到了胜利的曙光，但还没有达到胜利的彼岸，要继续努力做好相应的防控工作。”国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年说，新冠病毒持续变异，防疫“躺平”不可取，坚持“动态清零”总方针，严格落实第九版防控方案是非常重要的。

我国人口总数大，老年人口比例高，同时还有大量基础病患者，这些人是新冠肺炎病毒感染的高危人群。梁万年表示，继续推进重点人群新冠疫苗接种，特别是老年人的疫苗接种，依然十分关键。

董小平说，经过几个月的实践证明，在不出现病毒致病力明显改变、现有疫苗保护效力明显下降的前提下，现行的第九版防控方案仍然可以满足我国新冠肺炎疫情防控的需求。