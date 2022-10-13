近视不可治愈，还得预防为先（医说新语）

戴眼镜会让近视度数越来越深吗？

这是一个认识误区。光学矫正不会额外促使近视的发展。正确配戴眼镜的情况下，近视度数增高主要和近视的发展有关。在儿童青少年时期，人的视功能正处于迅速发展的阶段，如果用眼不当，近视会不断加深，而及时配戴合适度数的眼镜，可以获得清晰视觉，延缓近视的发展速度。

儿童青少年患上近视的原因是什么？

形成近视的主要因素有两个：一是遗传因素，二是环境因素。遗传因素主要影响有高度近视家族史的儿童青少年。而环境因素主要是高强度的近距离用眼，这是造成我国儿童青少年近视高发的主要原因。当今社会，家长对电子设备的管控不足，孩子自控能力又弱，往往一看就很长时间，这促使了近视的发生发展。

近视可以被治愈吗？

近视“可防、可控、可矫正，不可治愈”。有两点要强调。一是近视可以“自愈”吗？答案是“不可以”。近视之后，眼轴会变长，这个改变是不可逆的。二是近视可以“被治愈”吗？答案也是“不可以”。目前的医学治疗手段，只能通过光学矫正（配戴眼镜等）让孩子获得良好的视力，但却不能改变眼球已经发生的结构变化。因此，家长一定要树立“预防为先”的理念，定期带孩子检查眼睛。

儿童青少年矫正近视的手段有哪些？

第一是配戴框架眼镜，这是目前较为普遍的矫正方法。第二是配戴角膜塑形镜，即OK镜，它能起到一定程度延缓近视发展的作用。但要强调的是，配戴OK镜需要经过医生严谨的评判、全面仔细的检查和适当的佩戴才能够完成。第三是低浓度阿托品滴眼液，用于延缓或控制近视发展速度。建议家长带孩子到正规的医疗机构，经过医生的综合判断，来选择适合孩子的近视矫正方法。

孩子可以做近视手术吗？

近视矫正手术有严格的适应证：患者年龄要求18岁以上，近视度数稳定；进行角膜激光手术的患者，近视度数不超过1000度；进行眼内晶体植入术的患者，近视度数要不超过1800度，散光矫正在600度之内。

儿童青少年如何预防近视？

需要做好“加减乘除”法。

“加法”：增加户外活动时间。每天校内校外至少各留一小时让孩子们到户外去，尽量把课外活动和体育活动安排到户外。同时，保证全面丰富的膳食、充足的睡眠，鼓励孩子多参加乒乓球等有利于眼远近调节的活动。

“减法”：减少近距离用眼的时间和强度，控制好电子教学时长，连续读书写字中间要适当放松。

“乘法”：教育部、卫健委等部门建立联动机制，指导学校开展综合施策，各地积极开展学校—医院—家庭—社区—志愿者联动与专业攻略、示范区建设等。

“除法”：消除不合格的学习光照环境，改掉不良用眼习惯（如坐姿不端、近距离用眼时间过长），特别要削减电子产品使用时间，避免熬夜。

正确的读写姿势是怎样的？

做到“三个一、不偏头”。所谓“三个一”就是“一拳一尺一寸”：一拳，胸前与桌子间隔一拳（一个拳头的距离）；一尺，眼睛与书本距离一尺（33厘米的距离）；一寸，握笔手指要与笔尖之间一寸远。还要特别强调一下“不偏头”，长期偏头看书、写作业，易引发单眼近视，家长和孩子都应特别注意。