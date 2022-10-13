国家卫健委：10月12日新增新冠肺炎本土确诊病例322例 本土无症状感染者1154例

10月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例372例。其中境外输入病例50例（福建17例，广东17例，江苏4例，重庆3例，北京2例，天津2例，内蒙古2例，上海2例，四川1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，江苏2例，福建1例，四川1例）；本土病例322例（新疆64例，内蒙古53例，广东36例，辽宁32例，四川29例，山西24例，重庆13例，北京12例，河南12例，云南9例，宁夏9例，江苏5例，浙江5例，黑龙江3例，上海3例，福建3例，贵州3例，西藏3例，湖南2例，天津1例，安徽1例），含70例由无症状感染者转为确诊病例（四川19例，内蒙古13例，广东6例，云南5例，山西4例，浙江4例，辽宁3例，江苏3例，宁夏3例，福建2例，湖南2例，重庆2例，新疆2例，安徽1例，贵州1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例235例，其中境外输入病例55例，本土病例180例（四川57例，内蒙古38例，贵州34例，广东20例，天津6例，山西4例，湖南4例，重庆3例，云南3例，黑龙江2例，西藏2例，北京1例，江苏1例，安徽1例，福建1例，山东1例，宁夏1例，新疆1例），解除医学观察的密切接触者39224人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例618例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例24818例，累计治愈出院病例24200例，无死亡病例。

截至10月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4397例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例245232例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例254855例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6538703人，尚在医学观察的密切接触者371149人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1252例，其中境外输入98例，本土1154例（新疆339例，内蒙古276例，山西71例，云南53例，宁夏49例，上海44例，四川36例，江苏25例，山东25例，陕西25例，甘肃25例，安徽23例，河南23例，辽宁19例，河北18例，广东17例，重庆17例，西藏16例，湖北15例，湖南9例，吉林8例，黑龙江8例，北京6例，浙江2例，福建2例，广西2例，海南1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者512例，其中境外输入78例，本土434例（贵州89例，宁夏51例，新疆50例，西藏38例，四川35例，黑龙江33例，天津19例，广东19例，辽宁14例，甘肃11例，陕西10例，山东9例，广西8例，云南8例，内蒙古7例，上海6例，浙江6例，河北5例，湖南4例，山西3例，安徽3例，江苏2例，吉林1例，江西1例，湖北1例，重庆1例）；当日转为确诊病例77例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者14345例（境外输入890例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7419835例。其中，香港特别行政区421666例（出院87346例，死亡10246例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6997376例（出院13742例，死亡11657例）。