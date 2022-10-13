五招教你早发现强直性脊柱炎

近年来，强直性脊柱炎逐渐被人们熟知，不少人反映，自己经常半夜背部剧烈疼痛，难以入睡，并且随着深秋气温渐冷，情况更加严重，甚至出现了晨僵症状，痛苦无比。 强直性脊柱炎虽然无法根治，但早诊断早治疗，能够大大减少疾病困扰。本期《1分钟养生课》邀请厦门大学附属第一医院风湿免疫科副主任刘源，为大家讲解强直性脊柱炎的相关知识。

刘源介绍，强直性脊柱炎是一种常见的风湿病，是主要侵犯脊柱、以中轴关节受累为主的慢性自身炎症性疾病，这个疾病与遗传、环境因素和免疫异常等有关。男性与女性的发病比例一般为3:1，男性较多，且一般较重。

刘源表示，强直性脊柱炎的发病比较隐蔽，早期常常表现为腰酸背痛，半夜痛醒，甚至会翻身困难，早上起床或者久坐之后，腰部僵硬感特别明显，活动后会有所缓解。除了这些症状以外，还伴有足跟痛、关节肿痛，眼炎和皮疹等。有些严重晚期的病人或者治疗不及时的病人，会出现脊柱强直或驼背畸形，甚至出现股骨头坏死，所谓的“折叠人”就是得了强直性脊柱炎，严重影响日常生活。

如何做到早发现早预防？刘源表示，腰背酸痛是普遍的症状，但如果还具有以下5点特征，就需要警惕是否患有强直性脊柱炎。

（1）年龄＜40岁；（2）持续时间3个月以上；（3）腰背部不适隐匿性出现；（4）清晨时僵硬较为明显；（5）活动后症状有所改善。

万一不幸患上强直性脊柱炎，应该怎么办？刘源表示，首先，不要害怕，得了强直性脊柱炎并不是被判了死刑，虽不能根治，但可以控制，比如通过适合的药物，包括口服药物和生物制剂治疗，可以缓解疼痛、控制炎症、保护关节，以及避免残疾，做到与强直性脊柱炎和平共处，所谓的“不死的癌症”就是纸老虎。

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