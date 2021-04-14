人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

别忽视锌对人体的影响 哪些食物富含锌？

2021年04月14日09:11 来源：北京青年报

　　新冠病毒疫情让更多人认识了提高免疫力的价值，那么今天咱们就来说说锌与人体的千丝万缕的联系，以及生活中到底该怎样补锌。

　　锌对于心脏健康至关重要

　　锌是强大的抗氧化剂，能对抗体内的坏分子自由基，自由基是造成动脉粥样硬化，从而引致心脏病的危险因子，锌当然是保护心脏健康的一员卫士。而最新的研究还发现，锌可以通过对钙释放的调节，从而有助于抵御心力衰竭和心律失常。

　　锌与糖尿病

　　2型糖尿病的成因与胰岛β细胞分泌胰岛素相对不足相关。现代研究发现，锌：

　　保护胰岛β细胞免受损害；

　　胰岛素的合成、贮藏及分泌都需要锌参与；

　　锌还影响与糖尿病相关联的基因表达；

　　锌还有助于2型糖尿病的防治呢。

　　锌与阿尔茨海默氏病

　　新的研究发现，缺锌是导致阿尔茨海默氏病病情发展的重要原因，这种疾病与大脑中一种缺陷蛋白团块的累积有关，而锌可能是防止这种积累的关键。

　　锌对人体健康的营养作用是全方位的

　　锌与视觉、嗅觉健康相关。

　　锌与胎婴儿脑发育、儿童生长发育相关。

　　锌与男性生殖健康相关。

　　锌与食欲相关。

　　锌与儿童多动症相关。

　　锌可对抗人体铅污染的毒害。

　　每天需要摄取多少锌？从哪摄取？

　　小孩、青少年、成人、老年包括孕妇都应从食物中摄取充足的锌，成人、老年一般应从食物中获取11.5～15mg/日的锌，孕妇应适当增加至20～25mg/日，14岁～18岁青少年可适当摄取15～20mg/日的锌。

　　富含锌的食物有哪些？

　　锌应该主要从食物中摄取，作者查阅《中国食物成分表（第2版、第一册）》有关资料后，得出一些结论，供您参考。

　　锌在动物、海产品的食物中含量更多，并且是有机锌，易被人体吸收，比如生蚝、牡蛎、扇贝和螺蛳等，肉类中牛羊肉的锌含量也可以达到6-7毫克/100克。

　　而谷物、蔬果等植物性食物中含锌少，并且是无机锌，不易吸收，比如黑米、大黄米、黄豆等。所以，以素食为主或吃全素的人群中缺锌较为多见，在日常食谱中应注重“荤素”合理搭配，这一点很重要，也特别强调。另外，在有些情况下，可适宜地摄入锌补充剂。（戴光强）

(责编：张文婷、杨迪)



相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn