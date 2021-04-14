别忽视锌对人体的影响 哪些食物富含锌？

新冠病毒疫情让更多人认识了提高免疫力的价值，那么今天咱们就来说说锌与人体的千丝万缕的联系，以及生活中到底该怎样补锌。

锌对于心脏健康至关重要

锌是强大的抗氧化剂，能对抗体内的坏分子自由基，自由基是造成动脉粥样硬化，从而引致心脏病的危险因子，锌当然是保护心脏健康的一员卫士。而最新的研究还发现，锌可以通过对钙释放的调节，从而有助于抵御心力衰竭和心律失常。

锌与糖尿病

2型糖尿病的成因与胰岛β细胞分泌胰岛素相对不足相关。现代研究发现，锌：

保护胰岛β细胞免受损害；

胰岛素的合成、贮藏及分泌都需要锌参与；

锌还影响与糖尿病相关联的基因表达；

锌还有助于2型糖尿病的防治呢。

锌与阿尔茨海默氏病

新的研究发现，缺锌是导致阿尔茨海默氏病病情发展的重要原因，这种疾病与大脑中一种缺陷蛋白团块的累积有关，而锌可能是防止这种积累的关键。

锌对人体健康的营养作用是全方位的

锌与视觉、嗅觉健康相关。

锌与胎婴儿脑发育、儿童生长发育相关。

锌与男性生殖健康相关。

锌与食欲相关。

锌与儿童多动症相关。

锌可对抗人体铅污染的毒害。

每天需要摄取多少锌？从哪摄取？

小孩、青少年、成人、老年包括孕妇都应从食物中摄取充足的锌，成人、老年一般应从食物中获取11.5～15mg/日的锌，孕妇应适当增加至20～25mg/日，14岁～18岁青少年可适当摄取15～20mg/日的锌。

富含锌的食物有哪些？

锌应该主要从食物中摄取，作者查阅《中国食物成分表（第2版、第一册）》有关资料后，得出一些结论，供您参考。

锌在动物、海产品的食物中含量更多，并且是有机锌，易被人体吸收，比如生蚝、牡蛎、扇贝和螺蛳等，肉类中牛羊肉的锌含量也可以达到6-7毫克/100克。

而谷物、蔬果等植物性食物中含锌少，并且是无机锌，不易吸收，比如黑米、大黄米、黄豆等。所以，以素食为主或吃全素的人群中缺锌较为多见，在日常食谱中应注重“荤素”合理搭配，这一点很重要，也特别强调。另外，在有些情况下，可适宜地摄入锌补充剂。（戴光强）