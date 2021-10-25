用“健康食物”当零食，就“健康”了吗？

零食不仅孩子们爱吃，也是许多大人的所爱。对于吃零食人们一直有种看法，认为吃零食是不好的习惯。其实，对待吃零食不能简单地一概而论，不能武断地说成是一种不健康的饮食行为。

吃零食也有许多好处

零食是指非正餐时间所吃的各种食物，适度地吃些零食既是一种享受，又可以提供一定量的能量和营养素，有时还可起到缓解紧张情绪的作用，提供一定量的能量和营养素，尤其对处在生长发育期、营养需求旺盛的儿童青少年而言，是对正餐很好的补充。

选择零食应从营养健康的角度考虑，宜选择一些健康食物。比如：水果富含膳食纤维、维生素和矿物质，酸奶营养全面、钙含量高，坚果 （核桃、杏仁、松子、花生、榛子、栗子、腰果、瓜子等）含有丰富的维生素E、微量元素及较多膳食纤维。

警惕“不知不觉”摄入的能量

选择这些相对健康的食物作为零食，的确比吃油炸食品、烘焙食品等更健康。但是，吃零食不加节制，也会带来健康问题。

零食是全天膳食摄入的组成部分，人们在评估能量和营养素摄入情况时，应把零食计算在内。

有些人特别注意控制一日三餐的摄入量，却忽视了来自零食的能量，一边聊天、看电视、听音乐，一边吃零食，不知不觉就摄入了不少能量。

还有人认为，这些“健康”零食所含能量低、营养丰富，用它们代替正餐可以在减少能量摄入的同时获得充足营养。其实，零食不如正餐的食物种类多，所提供的营养素远不如正餐全面和均衡，如果摄入过多，不仅会导致能量过剩，还会影响其他营养素的摄入。

健康吃零食，注意这几点

第一，应根据体重及正餐摄入情况选择适合自己的零食，并控制摄入量。如果三餐能量摄入较少，且对能量需求较高，可以考虑选择富含蛋白质、碳水化合物的零食加以补充；如果已步入超重或肥胖“行列”，则需要控制能量摄入，避免糖和脂肪含量较高的零食，或杜绝零食；如果三餐中蔬菜、水果摄入较少，可以选择蔬菜、水果作为零食。

第二，宜在两餐之间吃零食，以免影响正餐食欲。看电视、聊天时尽量不要吃零食，以免不知不觉摄入过多。

第三，在同类零食中应选择能量较低的，以免能量摄入过多。

第四，吃零食后要注意口腔卫生，尤其是儿童青少年，应养成早晚刷牙、减少吃零食次数、吃零食后漱口的习惯。

文/马冠生

（北京大学公共卫生学院与食品卫生系主任）