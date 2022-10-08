含氟牙膏 宝宝用安全吗？

面对琳琅满目的“儿童牙膏”，很多家长常常挑花了眼，产生诸多疑惑。该不该买含氟牙膏，成人牙膏宝宝能用吗，那些宣称有美白、抗敏感、止血功能的牙膏，有必要给孩子用吗？

其实，儿童牙膏最重要的作用是清洁牙面、预防龋病，中华口腔医学会推荐使用含氟牙膏以提高牙齿的防龋能力。因此，挑选儿童牙膏的关键就是选择含氟牙膏。

曾有观点认为，2岁以前不能用含氟牙膏，以免吞咽发生中毒。然而，2014年美国牙科协会和美国儿科协会就修正了这一观点：宝宝从长第一颗牙开始，就能使用含氟牙膏。

鉴于宝宝不会吐水，为了减少误吞带来的风险，建议3岁以前牙膏每次使用量为一米粒大小，3至6岁为一颗豌豆大小。只要选择合格牙膏、控制用量，即便误吞，氟摄入量也很小，不需担心。对于3岁以前、不会漱口的宝宝，家长可用湿纱布擦除多余牙膏，减少吞咽和残留。

此外，不建议儿童使用成人牙膏，因为儿童牙膏口味众多、刺激性小，即便宝宝刷牙时吞咽，也相对安全。根据最新的国家标准，儿童牙膏的总氟量为0.05%至0.11%，而普通成人含氟牙膏的总氟量为0.05%至0.15%，高于儿童牙膏，如果发生误吞，影响会更大一些。

选购儿童牙膏，家长要注意看里面的成分：

一般来说，摩擦剂可以增加牙膏的清洁效果，要选择膏体细腻、没有明显颗粒感的牙膏，氢氧化铝、碳酸氢钙、水合硅石都是颗粒较细的摩擦剂；

芳香剂和甜味剂赋予牙膏各种口味，木糖醇、山梨醇、异麦芽糖等都是无致龋性的代糖，可以放心使用，挑选宝宝喜欢的口味即可；

牙膏中还含有乳化剂、发泡剂、防腐剂等，只要符合国家标准均不会危害健康；

至于美白、抗敏感、止血等多功能的牙膏对于孩子来说没有必要，如果宝宝牙齿出现疼痛、出血等问题，应及时就医。

文/齐璇 吕娇（北京清华长庚医院）