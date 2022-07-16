一口好牙，该怎么刷？

湖南省长沙县妇幼保健院，医生指导正确刷牙方式。新华社发

近来，市场上销售的一些所谓牙膏产品，宣称具有“促进幼儿长牙”“修补牙洞”“闭合牙缝”“稳固牙松动”，甚至“让牙齿再生”等功效。对此，国家药监局7月5日发文指出，牙膏不是药，不能治疗疾病，也不具有上述宣称的功效。

随着牙膏技术的创新，在普通牙膏中添加相应的功效成分，可使牙膏具有相应的功效，如：添加氟化物可以发挥一定的防龋功效等。“但应注意的是，任何牙膏都无法治疗口腔疾病。”国家药监局强调。

记者在采访中发现，不少宣称“修复牙洞”“抗幽”等功效的牙膏充斥在各类购物平台上。铺天盖地的推介宣传，加之琳琅满目的牙线、电动牙刷等产品，给关于“牙”的用品选购平添了许多纠结。我们到底该如何保护口腔健康呢？

牙膏“改头换面”，作用还是清洁

随着消费需求越来越多元化、品质化，牙膏这一生活必需品也不断升级换代——成分越来越讲究，颜值越来越高。酵素牙膏、氨基酸牙膏、益生菌牙膏……越来越多的牙膏打着令人费解的“新概念”涌入市场，口味和膏体质地也在持续出新。

“牙膏呢，能直观感受到的就是价格、容量、味道和包装，我一般会随便选择一款味道清新的牙膏。”天津市民闫巧在购买牙膏时并没有“想太多”。

牙膏是辅助刷牙的制剂，可以分为普通牙膏和功效牙膏两类。“牙膏的主要作用是辅助刷牙，促进口腔清洁，它可以增强刷牙的摩擦力，帮助去除口腔里的食物残渣、软垢还有菌斑，清新口气。”中山大学附属口腔医院口腔预防科副主任支清惠介绍，“功效牙膏，是通过在牙膏中加入其他有效成分，如氟化物、钾盐等，起到防龋、抗敏感等作用，但其功能还是清洁和辅助保健。”

“牙膏的基本组成成分是相似的，摩擦剂占主要，目的是增加刷牙时的摩擦力，还有起泡剂、芳香剂等辅助摩擦剂起作用。不管是一般清洁类的普通牙膏还是功效牙膏，它们的主要作用是一样的。”徐州医科大学附属医院口腔科副主任医师杨锋从牙膏的成分角度进行了分析。

首都医科大学附属北京口腔医院口腔预防科主任刘敏进一步解释：“牙菌斑是导致口腔疾病的主要问题，它附着于牙面，通过漱口不能清除掉，必须依靠机械性的清除。我们使用牙膏的核心目的就是清除牙菌斑。功效牙膏在一定程度上能够缓解某些症状，但最根本的还在于机械性地摩擦，不能只寄希望于牙膏的某种功效。”

牙膏的功效宣称应当有充分的科学依据。根据《化妆品监督管理条例》，牙膏备案人按照国家标准、行业标准进行功效评价后，可以宣称牙膏具有防龋、抑牙菌斑、抗牙本质敏感、减轻牙龈问题等功效。

在各种事关牙的烦恼中，龋病是危害口腔健康最常见的疾病之一，但它是可以预防的。也正因此，自我口腔保健的重要性不言而喻。刘敏为此推荐使用含氟牙膏。“牙膏中加入氟化物，它的防龋效果国际公认，通过了临床研究证实。”

“常见的几种功效牙膏，消费者可以根据自己的需求去选择。比如老年人发生根面龋的风险比较高，可以使用具有防龋功效的牙膏。”华西口腔医院牙周科主任赵蕾介绍，“如果出现了牙本质敏感的症状，在排除牙齿存在龋坏、隐裂等其他龋齿性病变，以及牙颈部有明显缺损之后，仍然存在由于根面暴露或牙面的一些结构轻度磨损导致的敏感，可以选择使用抗敏感牙膏。”

工具“升级换代”，使用方法仍是关键

与朋友闲聊，北京市民刘女士顿感自己的牙齿需要精心的护理，便入手了一款价格不菲的电动牙刷。电动牙刷真的比普通牙刷刷得干净？多位专家表示其实这是一个误区。

“电动牙刷和普通牙刷的区别，就如同洗衣服是用机洗还是手洗的差异，或者是开车开自动挡还是手动挡的差异。”刘敏介绍，“一般来说，电动牙刷清洁的速度会快一些，但这并不意味着电动牙刷的清洁效果更高。打个比方，如果口腔里的菌斑是100%，无论是电动牙刷还是普通牙刷，通常只能清除50%，只不过用普通牙刷需要2~4分钟，用电动牙刷可能只需要1~2分钟。无论用哪种牙刷，刷牙都必须‘面面俱到’，这个原则是一样的。”

关键在于是否掌握了正确的刷牙方式。“牙刷毛以比较正确的角度在一组牙的局部长期停留并颤动，才能够有效地清除这部分牙齿上面的细菌。电动牙刷可以在很短的时间内以更高效的频率震动，但是如果仍然采用粗放的刷牙方式，就会存在很多遗漏，它的清洁效果也会大打折扣。掌握正确的刷牙方式，使用普通牙刷是完全没有问题的。”赵蕾提醒。

牙齿与牙齿之间的缝隙是刷牙刷不到的清洁“死角”，专家表示，使用牙线来清除牙缝里的牙菌斑是非常必要的。“很多人牙齿出现问题就是从牙缝开始的，一坏就会坏两颗。令人担忧的是，现在我国居民的牙线使用率还非常低。”刘敏说。

水牙线可以替代普通牙线吗？“水牙线，也就是冲牙器，它是通过在比较短的时间内喷射出相对高压的水汽柱，从而把口腔内牙齿邻面局部的细菌冲刷掉。”赵蕾解释，“我们在给患者推荐的时候，会建议他把牙线和水牙线进行一定的结合使用，这样清洁效率会更高一些。”

刘敏认为，水牙线使用起来比较方便，但是如果牙齿之间的缝隙很小，水牙线就可能冲不过去。使用水牙线，也要做到每个牙缝都不遗漏，“实际上很多人用水牙线马虎了事，没有严格清理每个牙缝”。

“面面俱到”，才是有效保护

在我国，每天两次刷牙、使用含氟牙膏等口腔健康行为形成比例仍有较大提升空间。第四次全国口腔流行病学调查结果显示，成人每天两次刷牙率为36.1%，含氟牙膏使用率为61.0%。

如今，我国居民对口腔健康的重视程度和保健意识仍需提高，已成为专家共识。调查发现，35~44岁居民中，口腔内牙石检出率为96.7%；牙龈出血检出率为87.4%。

“我国居民口腔卫生状况并不乐观，刷牙是最简单有效的口腔保健方法，还存在一定比例的人群没有每天两次刷牙的习惯，这类人群龋病、牙周病的患病率都会比较高。”赵蕾表示，“每天早晚两次刷牙，每次至少三分钟，有条件的中午辅助刷牙一次。同时借助牙线、牙缝刷等口腔用品清洁牙齿之间的缝隙。每年进行一次专业的口腔检查，包括对牙齿的检查、牙周组织的检查以及一些常见的口腔黏膜可能存在疾病的检查，发现小的问题尽早处理。另外，常规的牙周清洁和维护性的治疗也是必要的。”

儿童、老年人应该注意什么？

家长是孩子口腔健康的第一责任人。赵蕾介绍：“孩子在没有长牙的阶段，宝妈可以用纱布沾着清水去擦拭婴儿口腔中的黏膜。乳牙萌出之后，可以用这种方式擦拭，或者用专用的乳牙小牙刷进行清洁。孩子长牙后，家长就要给孩子刷牙，帮助他把每一颗牙齿的每一个面都清洁到，同时辅助他使用牙线。”家长要帮助孩子刷牙到什么时候呢？刘敏解释：“孩子上小学之后能够熟练地写字，说明他的手指的灵活性够了，具备了把牙齿刷干净的能力，但他有没有这样的意愿，家长还要盯着，盯到孩子足够大，既有能力又有意愿时才可以放手。”

除了口腔的清洁以外，奶瓶等婴幼儿喂养器具也要做常规的消毒、清洁。“奶瓶如果没有及时消毒，也会引起口腔的一些菌群的失调，或者是一些致病菌的感染。此外，舌苔的清洁也不能忽视，很多牙刷的背面有一些凹凸不平的点，可以辅助清洁舌苔，也可以借助刮舌器进行清洁。”杨锋介绍。

“老年人的情况会更加复杂，早晚刷牙、使用含氟牙膏之外，因为老年人很多都会有牙周病，牙龈退缩比较厉害，牙缝比较大，另外牙根也暴露出来，牙根会更容易患龋，而且一旦患龋会进展得更快，所以老年人防龋的重点是防止根面龋，需要用到牙间隙的清洁工具，比如牙缝刷、冲牙器，并定期进行口腔健康检查。”支清惠介绍。

赵蕾提醒：“一些老年人安了假牙，发生种植体周围黏膜炎和种植体周围炎的风险也并不低，种植体的定期维护和清洁也非常重要，特别是有过牙周疾病的患者种植体周围发生疾病的风险很高。”

饮食习惯和我们的口腔健康息息相关。支清惠建议，要养成规律的饮食习惯，尽量减少致龋性的食物摄入，减少餐外吃零食的次数。“致龋性的食物，比如高糖食物、含糖饮料等，它的摄入量增加，会提高龋病的发生风险。另外我们吃东西的频次越高，口腔处于低pH值的环境的时间就越长，牙齿脱矿的可能性就越大。”

（本报记者 樊荣）