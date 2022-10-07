新疆：成立巡回（流动）医疗队 做好基层群众医疗服务

新疆维吾尔自治区6日晚召开疫情防控新闻发布会。 潘琦 摄

中新网乌鲁木齐10月7日电(潘琦)“根据自治区疫情防控工作指挥部工作部署，各地(州、市)、县(市、区)建立‘属地疫情防控指挥部+社区+医疗机构’的三方联动机制，统筹辖区各级各类医疗资源，结合疫情形势和群众就医需求，成立巡回(流动)医疗队。”新疆卫健委副主任伊尔扎提·扎达6日说。

6日晚，新疆维吾尔自治区召开疫情防控新闻发布会。伊尔扎提·扎达就目前疫情形势下，新疆如何做好基层群众医疗服务工作作出回应。

伊尔扎提·扎达称，为确保巡回医疗工作取得实效，我们组织召开全疆巡回(流动)医疗队工作线上推进会，总结推广伊犁州、巴州、博州、和田地区利用巡回(流动)医疗队方式满足群众看病就医需求、缓解医疗机构医疗资源紧张压力的经验、做法。疫情防控期间，各地巡回(流动)医疗队深入基层送医送药，得到了群众的肯定。

伊尔扎提·扎达介绍，通过这种送医送药上门的方式，一方面能够为基层群众提供有针对性的医疗服务，保障人民群众生命安全和身体健康；另一方面也能够在前端分流患者，减轻医疗机构发热门诊、门急诊的接诊压力，最大限度满足群众正常就医服务需求。

他表示，本轮疫情发生以来，新疆共组建医疗小分队1179支，服务患者23.5万人，其中14岁以下儿童5.2万人、60岁以上老人6万人、孕产妇1.8万人、生活不能自理人员0.68万人；协调120救护车转诊5580人次。(完)