国家卫健委：10月2日新增新冠肺炎本土确诊病例189例 本土无症状感染者466例

10月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例240例。其中境外输入病例51例（广东11例，福建9例，四川9例，内蒙古7例，北京4例，江苏4例，上海3例，重庆3例，浙江1例），含10例由无症状感染者转为确诊病例（四川7例，江苏3例）；本土病例189例（内蒙古80例，四川45例，广东19例，湖南8例，云南6例，西藏6例，福建4例，宁夏4例，山西3例，贵州3例，北京2例，江苏2例，重庆2例，天津1例，辽宁1例，上海1例，山东1例，陕西1例），含13例由无症状感染者转为确诊病例（四川7例，内蒙古3例，山西2例，云南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例256例，其中境外输入病例59例，本土病例197例（西藏78例，贵州58例，四川22例，内蒙古17例，广东8例，黑龙江6例，山东4例，天津1例，湖南1例，云南1例，甘肃1例），解除医学观察的密切接触者16605人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例623例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例24259例，累计治愈出院病例23636例，无死亡病例。

截至10月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2929例（其中重症病例23例），累计治愈出院病例242885例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例251040例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6078966人，尚在医学观察的密切接触者177952人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者570例，其中境外输入104例，本土466例（宁夏127例，西藏43例，四川40例，新疆33例，贵州29例，云南28例，广东24例，内蒙古23例，天津20例，河南14例，广西13例，陕西11例，山东10例，山西9例，黑龙江9例，浙江7例，安徽4例，湖北4例，湖南4例，甘肃4例，上海3例，江苏3例，重庆2例，北京1例，河北1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者1345例，其中境外输入88例，本土1257例（西藏555例，贵州226例，宁夏222例，黑龙江83例，山东29例，四川28例，湖北22例，内蒙古20例，天津16例，新疆16例，河南5例，广西5例，河北4例，江苏4例，云南4例，陕西4例，海南3例，浙江2例，重庆2例，甘肃2例，青海2例，吉林1例，上海1例，福建1例）；当日转为确诊病例23例（境外输入10例）；尚在医学观察的无症状感染者9565例（境外输入751例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6964074例。其中，香港特别行政区415573例（出院85350例，死亡10173例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6547708例（出院13742例，死亡11163例）。