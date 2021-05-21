防网络沉迷应有“老年模式”

第七次人口普查数据公布后，占总人口18.7%的60岁及以上老年人成为舆论关注的焦点。他们的生活状态和心理需求，他们对日新月异的智能化社会的适应程度等，也成为热门话题。

据报道，与“老年人不习惯智能手机”这种刻板印象不同，现在很多爷爷奶奶玩手机一点不比年轻人差。数据显示，截至2020年3月，中国已有的9.4亿网民中，60岁以上老年网民占10.3%，中国移动互联网上活跃着约9600万银发族。我国60岁以上老人日均使用互联网时间高达64.8分钟。某内容平台对自己用户做的调查中发现，有0.91%的老年用户日在线超10小时。专家认为，银发族沉迷“触网”，是一个值得重视的社会现象。

放眼身边，抱着手机不断转发真伪难辨链接的阿姨，看短视频看得无法自拔的大爷比比皆是。精明的内容提供商和社交平台并不像人们以为的那样无视老年群体，相反更乐于发展这部分用户的粘性，因为老年用户网龄小，特别容易“被套路”，像被假靳东骗了的老人就不在少数。

为什么社会经验丰富的老人，不仅养成了网瘾，还特别容易上当受骗、被有害信息蒙蔽？究其原因，就像心理专家分析网瘾少年所说，沉迷虚拟空间的人往往是因为在现实生活中无法体现人生价值，且因为缺乏陪伴从而陷入了巨大的孤独。老人，尤其是空巢老人，不仅需要陪伴和关爱，也需要在网络时代的存在感，更乐于显示自己的力量。

老年人身体技能下降，一旦染上网瘾，长期看手机，给视力、骨骼肌肉造成的伤害相比年轻人更大。解决老年网瘾，除了传统的老年大学等社区机构要发力之外，各类APP在推出适老版本的同时，也要针对老年人加入反网瘾设置和提示。当然，根子还是在于子女要更多地陪伴和关心老人，不仅要教会他们上网，帮助他们识别有害信息，还要引导他们学会下网，在现实生活中找到乐趣。