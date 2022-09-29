国家卫健委：9月28日新增新冠肺炎本土确诊病例106例 本土无症状感染者526例

9月28日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例170例。其中境外输入病例64例（广东21例，上海13例，福建10例，北京5例，山东5例，江苏4例，四川2例，天津1例，内蒙古1例，辽宁1例，河南1例），含14例由无症状感染者转为确诊病例（广东7例，北京2例，山东2例，江苏1例，河南1例，四川1例）；本土病例106例（贵州38例，广东18例，天津13例，黑龙江9例，云南6例，四川5例，西藏5例，山西3例，山东2例，宁夏2例，内蒙古1例，江苏1例，浙江1例，河南1例，陕西1例），含14例由无症状感染者转为确诊病例（四川4例，贵州4例，广东3例，江苏1例，山东1例，河南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例164例，其中境外输入病例45例，本土病例119例（四川29例，贵州28例，内蒙古23例，广东9例，西藏7例，北京5例，山东5例，广西3例，海南3例，黑龙江2例，天津1例，河北1例，辽宁1例，江西1例，云南1例），解除医学观察的密切接触者11769人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例632例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例24020例，累计治愈出院病例23388例，无死亡病例。

截至9月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2997例（其中重症病例41例），累计治愈出院病例242070例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例250293例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者5993958人，尚在医学观察的密切接触者155222人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者629例，其中境外输入103例，本土526例（宁夏189例，西藏85例，黑龙江73例，贵州58例，天津26例，云南20例，四川15例，新疆10例，广西8例，湖北6例，江苏5例，安徽5例，广东5例，江西4例，河南4例，陕西4例，山东3例，山西2例，河北1例，上海1例，浙江1例，甘肃1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者885例，其中境外输入105例，本土780例（西藏291例，贵州202例，广西58例，江西28例，山东28例，湖北23例，四川23例，内蒙古22例，辽宁20例，新疆19例，甘肃14例，黑龙江11例，陕西10例，吉林6例，天津5例，河北5例，河南4例，海南4例，青海2例，上海1例，江苏1例，浙江1例，重庆1例，云南1例）；当日转为确诊病例28例（境外输入14例）；尚在医学观察的无症状感染者10820例（境外输入715例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6787570例。其中，香港特别行政区413656例（出院84270例，死亡10148例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6373121例（出院13742例，死亡10950例）。