看过这些后果 你还敢跷二郎腿吗？

对于很多人来说，都有跷二郎腿的习惯，这看似轻松惬意的动作背后，却隐藏着韧带损伤、下肢血栓等不少健康隐患。9月是“全民健康生活方式月”，在日常生活中，应该怎样避免跷二郎腿？在本期《1分钟养生课》，西安交通大学第二附属医院骨关节外科主任医师王伟为广大网友讲解相关知识。

王伟提醒，跷二郎腿虽然“一时爽快”，但长期跷二郎腿会造成以下四种危害。第一，导致关节周围的韧带、半月板、软骨的损伤，造成局部疼痛；第二，导致颈、肩、腰背的疼痛；第三，导致腓总神经的损伤，造成大拇脚趾头翘不起来；第四，长期跷二郎腿也会导致下肢水肿、下肢血栓形成，甚至造成栓塞，带来生命危险。

已经形成跷二郎腿的习惯，可能会使身体受到伤害。那么如何才能避免？王伟建议，最好不要跷二郎腿，实在没有办法要跷二郎腿的话，要注意把握时间，如5分钟跷左侧，5分钟跷右侧，不要长时间跷二郎腿。

王伟表示，最好是“坐有坐姿，站有站姿”，坐得正才能坐得久。正确的姿势是抬头挺胸，让腰部和臀部之间形成90度的夹角，膝关节和椅背稍微低一点，膝关节轻度打开，与大腿之间的角度大概在110度左右，不要成为90度。这样可以促使腘窝部的血管适度放松。

“保持以上姿态，双脚轻轻着地即可。在工作生活中，我们应尽量避免跷二郎腿，这才是正确的姿态。”王伟说。

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