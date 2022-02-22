快乐开学季｜运动和学习两相宜

人民网北京2月22日电 （记者乔业琼）随着寒假的结束，各地陆续迎来了开学季。新学期、新任务、新挑战，很多家长非常关心孩子的学业，难免忽视了运动的重要性。其实，每天进行一定的运动，不但不会影响孩子的学习成绩，反而会提高孩子的学习效率，同时收获健康的体魄。

体能水平和学习成绩正相关

上海市疾控中心介绍，身体活动对认知灵活性具有积极影响。在身体活动过程中，小朋友在不断完成视觉和空间记忆任务的同时，还需要根据活动情境有效控制身体和运动的速度。研究表明身体活动对学习成绩具有正向促进作用，儿童的体能水平和数学成绩、阅读成绩都有正向关系。

那么，如何判定孩子的身体活动是否足量？根据《中国儿童青少年身体活动指南》要求，儿童青少年身体活动最低推荐量如下：

图片来源：上海市疾控中心官方微信公众号截图

身体活动的形式很多，是否达到中、高强度水平呢？建议对照下表：

图片来源：上海市疾控中心官方微信公众号截图

重视热身 合理运动

每天可以一次完成1小时中高等强度的身体活动，也可以分成几次进行，每次不少于10分钟，累计1小时。

运动前需要进行简单的准备活动，如简单的伸展活动，可以防止在运动中受伤。需要注意的是，准备活动的时间不能计入1小时的中高等强度活动范围内。

运动过程中和运动结束的时候可以适当补充水分，但不宜量太大，小口慢饮，但是不建议喝含糖饮料，如汽水、奶茶、加糖果汁等，白开水是最好的选择。

需要注意的是，目前冬春交替天气依然寒冷，人体体表血管遇冷收缩，血流缓慢，肌肉的黏滞性增高，韧带的弹性和关节的灵活性降低，更容易发生运动损伤。运动时需要更加小心，要注意保暖、重视热身，选择恰当的运动方式，控制好强度和时间，运动后别忘了放松和休息，注意日常饮食。（综合上海市疾控中心、新华网等）

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