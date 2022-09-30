年轻人警惕！这些习惯会导致心血管疾病找上你

新华社厦门9月29日电（记者 颜之宏）近年来随着生活方式的改变，心血管疾病年轻化的趋势越来越明显。有哪些不良生活习惯可能导致心血管疾病？年轻人中常见的心血管问题有哪些？如何进行早期预防和干预？在9月29日世界心脏日来临之际，记者带着这些问题采访了有关专家。

“在我们接诊的门诊患者中，45岁以下人群占到所有就诊量的48.04%，这说明年轻人的心血管问题已经非常常见。”厦门大学附属心血管病医院心内科主任医师戴翠莲告诉记者。

戴翠莲说，心血管疾病的发生和多种因素相关，如遗传原因、年龄因素和生活习惯等，而导致年轻人患上心血管疾病最主要的原因是不良的生活习惯，包括高脂肪和高热量饮食、吸烟酗酒、三餐和作息不规律、缺乏体力活动等。此外，还有一部分年轻患者是由于工作压力大、精神长期处于紧张状态，导致交感神经过度兴奋引起代谢紊乱，进而引发心血管疾病。

那么，年轻人该如何避免心血管疾病找上自己呢？专家提醒，可以从以下五方面调整生活习惯：一是重视血压，建议13岁以上人群就医时要测量血压；二是戒烟限酒，吸烟会明显增加冠心病、脑卒中死亡风险，因此提倡不抽烟、少喝酒；三是改变饮食习惯，增加谷物、豆类、水果和蔬菜的摄入，减少高脂高糖高盐食品摄入；四是合理运动，中、高强度的身体活动可降低罹患心血管病风险；五是学会自我减压，不要将烦闷憋在心里，可通过阅读、社交、运动等多种方式排解精神压力。