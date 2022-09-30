科学精准抓好国庆假期疫情防控工作

本报北京9月29日电 （记者王美华）国务院联防联控机制29日召开新闻发布会，介绍做好国庆期间疫情防控有关情况。

“国庆假期临近，人员流动和聚集增加，疫情传播风险加大。”国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格落实第九版防控方案和“九不准”要求，科学精准抓好疫情防控工作。坚决防止简单化、“一刀切”和层层加码，引导人员安全、有序流动。要始终做好个人防护，坚持戴口罩、勤洗手、多通风、少聚集，主动关注和严格遵守当地疫情防控要求。

为保障广大群众度过一个健康平安的国庆假期，国家疾控局传防司司长、一级巡视员雷正龙提醒广大群众尽量在本地过节，减少跨地市出行，避免人群大范围流动引发的疫情传播风险。如果确需出行，要了解目的地的疫情情况，不要前往中高风险地区所在的县区。出行前要做好个人健康监测，如出现可疑症状，要及时取消出行计划并尽快就医。同时，按规定持有48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具，在抵达目的地时，积极配合当地政府做好“落地检”，按照宾馆、酒店和进入旅游景区等人流密集场所相关要求，主动扫码登记，出示符合时间要求的核酸检测阴性证明。