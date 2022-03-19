国家卫健委：抓好精准防控  坚决杜绝松口气歇歇脚等等看思想

人民网北京3月19日电 （记者闫妍）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实科学精准抓好疫情防控工作有关情况。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，近一周，全球新冠肺炎新增确诊病例再次出现反弹，其中40%以上集中在我国周边国家和地区，外防输入压力持续增大。我国本土疫情发展快速，多省面临同时段多地发生以奥密克戎病毒株为主的疫情防控局面，防控形势严峻复杂。

“疫情防控是国之大者。”米锋表示，要保持战略定力，坚决杜绝“松口气、歇歇脚、等等看”的思想，不麻痹、不厌战、不侥幸，不松劲，坚持就是胜利。

要更早、更快、更严、更实落实现行各项防控措施，加快开展核酸筛查、流调排查和区域协查，严防疫情外溢扩散，尽快有效控制局部聚集性疫情。

要在防得住的前提下抓好精准防控，切实提高疫情“早发现”的能力。周密做好封控区、管控区群众日常生活和就医保障，不断提高疫情防控工作的科学性和精准性。

要始终做好个人防护，积极接种新冠病毒疫苗，共同努力，筑牢群防群控的坚实防线。

据悉，截至3月18日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗32亿1871.6万剂次，完成全程接种的人数为12亿3970.6万人。