水滴小善行发起世界心脏日守护行动

9月29日是第23个世界心脏日，今年主题为“万众一心”，旨在倡导公众更主动、更用心地关注、传播和实践心脏健康理念。当日，水滴公司联合中华慈善总会发起“水滴小善行 双周爱心节——世界心脏日守护行动”。

心血管病作为最常见的非传染性疾病，每年造成近1860万人死亡，占全球死亡人数的三分之一。为向公众宣传心脏健康知识，世界心脏联盟于1999年设立世界心脏日。在我国，心血管病是我国居民第一位死亡原因，具有高患病率、高致残率、高复发率和高死亡率等特点，已成为重要的公共卫生问题。《中国心血管健康与疾病报告2021》显示，我国心血管病人数达到3.3亿，每5例死亡中就有2例死于心血管病。

水滴公司旗下大病筹款平台水滴筹的一项统计数据显示，2021年，平台上与心脏疾病相关的筹款项目涉及冠心病、先天性心脏病、心脏瓣膜病、心力衰竭、风湿性心脏病等，其中，冠心病相关的筹款项目在所有疾病中排名第9，达1.4万余例。

“水滴小善行 双周爱心节”希望通过开展世界心脏日守护行动，呼吁公众关注心血管病患者，建立良好的生活方式，重视自身心脏健康。