大病众筹平台的“服务费”不宜从善款中来

近期不少网友反馈称，多家互联网大病筹款平台向捐款者收取“支持费”，甚至捐款1元也被收取3元；此外，水滴筹近期在部分城市开始试点收取服务费，向筹款者收费。（4月7日《北京日报》）

此前，大多数的网络众筹平台，都坚持大病筹款“0服务费”的模式。这也让这些大病筹款平台具有和其他商业平台不同的公益色彩，吸引更多人参与到大病众筹的活动中来。当这些大病众筹平台纷纷改变此前规则，转而采取商业化收费模式，不少人感到不能理解。这种变化背后，反映出互联网个人大病求助行业正在发生变化，而处于其中的各家平台也亟待探索出适合自己的发展路径。

水滴筹等大病筹款平台虽然被认为是公益组织，但平台运作始终需要一些经费支持。比如平台需要维护费用，工作人员需要基本的生活保障等。做好事不能饿着肚子，否则好事也难以长久。同时，筹款数量与工作量往往呈现对等关系，从所筹善款中按比例抽取一定费用作为日常开支，可以较为真实地反映工作量。采用商业化的方式筹集工作经费，从表面上看具有一定的合理性。

但如此而为，也极易引发争议。爱心人士捐款，目的是想帮助困境中的患者治病，假如他们发现善款的一部分被用作其他方面，这让不少人从内心感到难以接受。与其他慈善捐助不同，大病筹款涉及到健康和生命，因而更加重要，也更显紧迫。并且，善款是由爱心人士点滴积累而成，聚沙成塔，参与者众多，一分一厘都来之不易，从这种善款中抽取运作费用，一不小心就会带来不良社会影响。救命钱最不应该挪作他用，这是大病筹款平台最应该坚守的一条原则。

尤需看到，一些大病筹款平台名为公益机构，实为商业机构，假如抽取服务费不透明或监督不力，可能会隐藏逐利行为，甚至沦为一门生意，若如此，将对爱心人士造成更大的伤害。大病筹款的善款中包含“服务费”，不仅影响善款用途的单一性与纯洁性，而且用途改变很难把控分寸，倘若有人见利忘义，小漏洞也可能变成“无底洞”，必将导致原本就备受争议的善款去向变得更有争议。

服务费要解决，但切莫从善款中直接抽取，而是要采取其他途径筹资。在这方面，并非没有其他办法可想。比如，平台可以对所需服务费进行准确计算，然后再将数量与用途公之于众，接受社会的捐赠，事后对服务费使用情况进行公示。把话说在前头，把事做在明处，相信不乏有人会慷慨解囊，为大病筹款平台的日常运作提供必要经费。

大病筹款平台的运作模式还很不成熟，有些做法也屡遭诟病。运作模式要完善，但切莫以加剧社会猜疑的方式进行。让善款和服务费保持收支两条线，以避瓜田李下之嫌，也让善款的使用更趋合理，更没有争议，在造福于更多患者的同时，也呵护好每一颗爱心。