国家药监局：持续加强新冠病毒检测试剂等防疫物资监管

人民网北京9月29日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，9月28日，国家药监局党组书记李利在北京市调研药品安全保障工作。李利强调，要以“万无一失”的工作标准和“一失万无”的风险意识，持续加强药品全生命周期各环节动态监管，坚决保障药品安全形势稳定，坚决守卫人民群众用药安全。

努力实现药品安全隐患的点、线、面动态清零

李利一行来到北京同仁堂股份有限公司，参观调研中药蜜丸合坨、治丸、包装等生产工序，仔细了解企业落实药品生产质量管理规范，保障药品质量安全有关情况。

李利指出，医药企业要牢固树立质量就是生命的理念，全面完善药品质量管理体系，严格落实企业负责人、生产负责人、质量管理负责人和质量受权人工作责任，建立健全药品追溯体系，切实对药品全生命周期的安全性、有效性、质量可控性负责。监管部门要以开展药品安全专项整治行动为主抓手，进一步加强安全隐患排查整治，既坚持全生命周期监管，又突出重点品种、重点企业、重点区域、重点环节，落实风险清单制、风险核查制、风险销号制，努力实现药品安全隐患的点、线、面动态清零。

持续加强新冠病毒检测试剂等防疫物资的监管

在北京热景生物技术股份有限公司，李利一行仔细了解新冠病毒检测试剂生产、贮存、流通、使用情况，对组装、灌装、贴签、仓库等质量管理体系关键环节进行检查。

李利指出，疫情防控所需药品、医疗器械质量安全关系到疫情防控大局，药品监管部门要坚决扛起职责使命，统筹运用监督抽检、日常检查、飞行检查、投诉举报、监测评价等手段，持续加强新冠病毒检测试剂等防疫物资的监管，严厉打击违法违规行为，坚决守住质量安全底线，巩固来之不易的监管成果，为疫情防控提供有力保障。

认真细致做好药疫苗批签发等工作

在中国食品药品检定研究院，李利一行查督导药品检验检测、安全生产、生物安全管理等工作情况。

李利强调，要遵循科学、规范、公正的原则，认真细致做好药品监督抽检、疫苗批签发、标准制修订等工作，加强检验检测结果运用，发挥好监管触角作用。要以“时时放心不下”的责任感，进一步加强样品收检、检验、留样全链条闭环管理，提升危险化学品、生物制品、菌毒种库等生物安全管理水平，严格落实防火防盗等措施，确保院内安全。