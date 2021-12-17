天气寒冷，北京市疾控专家教您如何预防流感

人民网北京12月17日电 （记者乔业琼）近期北京天气渐冷，流感病毒活动水平较前期有所增强。北京市疾控最新流感监测结果显示，2021年第49周（2021年12月6日-12月12日），全市二级以上医院累计监测门、急诊就诊人数998927人，流感样病例的人数为13164人，与去年同期（9778人）相比上升了34.63%。

流感是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，各类人群普遍易感。冬春季是流感等呼吸道传染病的高发季节，学校及托幼机构等集体单位发生流感等呼吸道聚集性疫情的风险明显增大。为更好地预防流感，北京市疾控中心提醒广大市民，要增强防病意识，注意做好以下几件事：

一、坚持疫情防控常态化下的个人良好卫生习惯，如戴口罩、勤洗手、一米线、不聚集、打喷嚏或咳嗽时用纸巾或袖子遮住口、鼻等防控措施。

二、尽量避免前往人群密集的公共场所;避免接触流感样病例患者，如需接触应配戴口罩。

三、注意天气变化，随气温变化添减衣物，避免着凉。在空气质量好时注意室内开窗通风，同时注意保暖。保持充足睡眠、健康饮食，坚持适量运动。

四、儿童和中小学生近期应该尽量减少参加课外辅导班或者去培训机构，避免被其他患病学生交叉感染，如果必须参加，请注意做好个人防护措施且与有症状的孩子保持安全社交距离。

五、杜绝带病上课上班。如有流感样症状，请根据病情就近选择医疗机构就医，并戴上口罩就诊。