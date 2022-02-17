开学季到来 北京疾控提醒：关注眼健康 严防春季传染病

人民网北京2月17日电 （记者孙红丽）欢乐的假期即将结束，孩子们又将迎来紧张充实的新学期。北京市疾控中心今日发布开学季健康宝典，提醒老师、家长及同学们调整状态，做好健康监测；关注孩子的眼健康；严防春季传染病；预防校内伤害。

北京市疾控中心提醒，家长应帮助孩子调整作息和情绪，缓解开学的紧张心理。调整孩子假期里因为熬夜看剧玩游戏而错乱的生物钟，提前开始按学校的作息时间安排饮食起居。开学前三天，不要因为作业欠账而开夜车，影响生活规律的形成。

另外，开学前后家长要注意调整孩子的饮食结构，三餐定时定量。积极参加体育锻炼，保证每天一小时以上户外阳光下活动。按要求做好健康监测、核酸检测等新冠疫情防控措施。

关注眼健康

假期，孩子接触电子产品的时间比平时明显增加，用眼过度容易导致视力下降，开学了，老师家长要特别关注孩子眼健康。

北京市疾控中心提醒，日常要注意用眼卫生，不要手揉眼睛，避免因感染引起视力损害。如果眼睛出现干涩、异物感、畏光、眼红、眼痛等症状时，应停止视屏行为，如症状不能缓解，必要时去医院就诊。同时也要注意防止物理性损伤，避免因损伤影响视力。

关注孩子的视力变化，一旦发现孩子存在歪头视物、视力下降、频繁眯眼、挤眼等近视相关症状或近视度数加深，要尽早带其到正规医疗机构进行眼部检查，及时采取科学的方法进行矫正。

严防春季传染病

目前北京市正处于冬春季交替时期，温差变化大，传染病疫情高发。开学后一至两周，往往是流感、感染性腹泻、水痘、麻疹、流行性腮腺炎等传染病在校园内流行的“高风险期”，长假后身体也处于调整期，抵抗力下降，学校人员密集，交叉感染机会增加，极易发生传染病疫情。

北京市疾控中心提醒，班主任在开学前应仔细询问学生健康状况，重点关注有无发热、咳嗽、乏力、咽痛、腹泻、呕吐、皮疹、结膜红肿等传染病可疑症状者，并及时上报。

学校应做好教室、宿舍等重点场所、公共用具和空调通风系统进行彻底清洁消毒，如室内人员较多，空间较小，则应适当增加开窗次数。加强传染病流行季节校园聚集性活动管理，合理管控人员密度。