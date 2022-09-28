痛别！肿瘤分子生物学专家顾健人院士逝世

据上海交通大学医学院附属仁济医院官方微信公众号消息，中国工程院院士、著名病理学和肿瘤分子生物学专家顾健人，于昨日（9月27日）病逝，享年90岁。

顾健人院士近照。上海交通大学医学院附属仁济医院供图

1932年1月13日，顾健人出生于江苏省吴县一个医学世家。1954年毕业于国立上海医学院，同年入党。1985年创建“癌基因与相关基因国家重点实验室”。1994年当选中国工程院医药卫生学部首批院士。曾任中国工程院主席团成员、医药卫生学部常委，国家“863”计划专家组长，“973”计划专家顾问组成员，以及美国General Motor癌症基金会国际癌症大奖评委等。

顾健人始终坚持前沿医学研究，是我国癌基因和基因治疗研究的开拓者，肿瘤分子生物学研究的先行者，肿瘤系统医学的倡导者。曾获国家科技进步奖二等奖2项，光华工程科技奖和全国“五一”劳动奖章等，是全国先进工作者和首届上海市科技功臣。他从医执教60多年，培养了一大批医学领军人才，推动了医学事业发展。

顾健人的科研履历中载满了硕果和荣誉，然而对他来说，真正引以为傲的，却还是对情绪与肿瘤疾病关系的研究。他所提出的“三个三分之一”的说法，在医学界引起了广泛的关注。在顾健人看来，“快乐”对于癌症患者的康复几率有着极为重要的意义。

围绕着“快乐”和“情绪健康”的医学研究，在顾健人晚年的科研中占据了重要的分量。但他依然会觉得自己在这一领域的研究开始得太晚。也正因为如此，顾健人对于年轻后辈寄予了殷切的希望。

正是这种不从俗流的研究态度，让顾健人在科研中感受到了真正的乐趣，从而不知疲倦地耕耘至今。在倡导用“快乐”促进肿瘤防治的同时，他自己也更是时时刻刻践行着“快乐”理念。除了古典音乐之外，顾健人的另外一大爱好，是阅读原版的外文小说。无论是音乐还是阅读，在他看来，都是调节情绪的不二法门。

重视生活的趣味，让自己的工作也变得更轻松、更快乐。这种自得其乐的悠然态度，或许与公众想象中极为严肃的科学家形象有所不同，却正是这位快乐的科研先驱所追求的人生态度。他沉醉于自己的科研领域，在繁重的科研生涯中找到乐趣，反而享受到了人生的“轻”、“淡”之美，而或许这才是他内心快乐的真正源泉。