十年来我国中医药事业稳步发展

在国家卫健委9月23日举行的“一切为了人民健康——我们这十年”系列新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人胡强强介绍，党的十八大以来，我国中医药事业稳步发展，传统医学与现代科技紧密结合，中医药的传承、发扬和创新因为现代科技的融入迎来了新的机遇。

守正创新

中医药学是中华文明的瑰宝。“一定要保护好、发掘好、传承好。”国家中医药管理局科技司司长李昱表示，近年来我国深入开展古典医籍精华的梳理和挖掘；加快推进中医学术活态传承，对包括国医大师在内的200多位名老中医、老药工的经验进行系统整理和研究；研究制定了《中医药传统知识保护条例》等。

不仅要守正，中医药发展同时需要创新。对此，国家中医药管理局国际合作司司长吴振斗表示，党中央、国务院对中医药科技创新的支持力度稳步增长。国家中医药局会同科技部、卫健委等部委，建设了14个国家重点实验室、两个中医类国家医学临床研究中心、5个国家工程技术研究中心、5个国家工程研究中心、6个国家工程实验室；会同发改委，建设40个国家中医临床研究基地，布局建设175个国家中医药管理局重点研究室。

李昱也表示，十年来，通过临床和机理研究，中医药在治疗缺血性中风、非小细胞肺癌、糖尿病、慢阻肺等一系列重大疾病、常见多发病方面均取得重要进展，形成了一批中医药特色治疗方案。

在中医基础理论研究方面，通过“973计划”项目支持，回答了经穴特异性等一批重大中医理论问题，推动建立了中医络病学、中医体质学等新学科，丰富完善了中医学理论体系。李昱表示，人工麝香等一批珍稀濒危药材研究成果，为中药资源可持续利用提供了良好支撑。

据悉，科技部与国家中医药管理局近日还共同发布了《“十四五”中医药科技创新专项规划》，国家将持续加强中医药科技支撑平台建设，推动中医原创理论系统化诠释与创新，阐释中医药治疗重大疾病的核心病机，优化防治方案，加强中药新药创制与中医药关键技术装备研发，为中医药高质量发展发挥好引领和支撑作用。

筑牢人才培养根基

人才是中医药事业发展的基础。

“应该讲，这十年是中医药快速发展的十年。”中国中医科学院副院长杨洪军介绍，作为中医药行业的国家队，尤其是2019年全国中医药大会召开之后，他们把“做大做强中国中医科学院”作为该院发展战略进行有效推动，筑牢人才培养根基。

如何促进优秀青年人才脱颖而出？“我们采取了一系列改革举措。从过去的人才‘向马机制’改为‘赛马机制’，在科技创新创业中，希望人才能够涌现出来，对于涌现出的不同层次的人才，我们会给予不同的支持，让他们有充分展示的空间。”杨洪军表示。

中国中医科学院的发展是中医药事业的一个缩影。据吴振斗介绍，近年来，我国中医药科技人才队伍建设不断加强：有7人当选为中国工程院院士，1人当选为中国科学院院士；国家中医药局打造了15个国家中医药多学科交叉创新团队和20个国家中医药传承创新团队；遴选了149名战略型领军人才岐黄学者、100名青年岐黄学者。

中医药“走出去”步入快车道

当前，中医药“走出去”步入快车道、迈出新步伐，取得系列显著成果。吴振斗介绍，中医药已传播至196个国家和地区，我国与40余个外国政府、地区主管机构和国际组织签订了专门的中医药合作协议，开展了30个较高质量的中医药海外中心、75个中医药国际合作基地、31个国家中医药服务出口基地建设工作，中医药内容纳入16个自由贸易协定。

吴振斗表示，近年来，我国科学家屠呦呦因发现青蒿素荣获2015年诺贝尔生理学或医学奖，藏医药浴法列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，推动国际标准化组织成立中医药技术委员会(ISO/TC249)，陆续制定颁布89项中医药国际标准，推动世界卫生组织通过《传统医学决议》，发布《世界卫生组织2014—2023年传统医学战略》等成绩，共同推动中医药“走出去”。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中医药积极助力全球疫情防控。吴振斗介绍，我国公开发布多语种版新冠肺炎中医药诊疗方案，支持举办了百余场抗疫专家视频交流和直播活动，向150多个国家和地区介绍中医药诊疗方案，向部分有需求的国家和地区提供中医药产品，选派中医专家赴相关国家和地区帮助指导抗疫，向柬埔寨派出首个中医抗疫专家组及医疗队，促成发布《世界卫生组织中医药救治新冠肺炎专家评估会报告》，“三药三方”等抗疫类中药海外注册取得新突破。

进入“十四五”以来，围绕推进共建“一带一路”高质量发展总体要求，国家中医药管理局会同相关部委制定实施了《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划(2021—2025年)》。吴振斗表示， 该规划计划与“一带一路”国家合作建设30个高质量中医药海外中心，颁布30项中医药国际标准，打造10个中医药文化海外传播品牌项目，建设50个中医药国际合作基地和一批国家中医药服务出口基地，加强中药类产品海外注册服务平台建设，组派中医援外医疗队，鼓励社会力量采用市场化方式探索建设中外友好中医医院。

(本报北京9月23日电 本报记者 金振娅)