气温多变，着凉咳嗽？用化橘红理气化痰止咳

最近阴雨绵绵，气温降低，不少人因为穿得少而着凉，引起咳嗽。这咳嗽很是难缠，有的人咳了一周还未见好。在此，广东省第二中医院主管中药师余丽给您推荐化橘红。

化橘红是广东省化州市特产，也是中国国家地理标志产品。其为芸香科柑橘属植物化州柚未成熟或者是近成熟的干燥外层果皮。中医认为，化橘红有燥湿化痰、消食化积、止咳平喘、镇静安眠、抗菌消炎、醒酒的功效。主要用于治疗风寒所致咳喘痰多，以及咳嗽呃逆，食积不化，脘腹胀满等病症。它尤其是治疗老年性慢性咳嗽，虚寒性咳喘的佳品。

余丽指出，化橘红用于咳嗽，无论热咳或寒咳，服之均可见效。同时，化橘红对于抽烟喝酒引发的喉咙损伤也有不错的效果。经常需要饭局应酬的，平时也可以用化橘红泡泡茶，对于行气消滞有很好的帮助。

行气消滞泡水饮

日常生活中，化橘红片可以泡水喝。建议采用80^OC以上的开水泡饮。常用量为三克左右，也就是1~3片，类似饮茶的方式。化橘红同样可以使用煲好的汤去泡。需要喝化橘红的人，就在自己盛好的热汤里放几片化橘红，而不是放下去一起和汤料一起煲。

止咳甘橘川贝汤

材料：甘草3g，化橘红10g，半夏10g，川贝10g，瘦肉50g;

做法：药材洗净后加水200ml，隔水蒸炖1小时下盐调味即可;

功效：理气化痰，宣肺止咳;

适用人群：老慢支、肺气肿的病人，表现为痰白黏稠者适宜食用。（记者 张华 通讯员 李朝 金小洣）