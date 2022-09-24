无线“外挂”！黄冈首例无导线心脏起搏器成功植入

近日，湖北黄冈地区首例Micra无导线心脏起搏器植入术在大别山区域医疗中心顺利完成。黄冈市中心医院在起搏治疗领域再现新突破，也标志着医院率先引领黄冈地区进入起搏器植入“无线时代”，该技术将为大别山地区“慢心率”患者带来福音。

67岁的龙奶奶因头晕乏力、胸闷气短等不适症状，在家人的陪同下来到大别山区域医疗中心心血管内科就医。入院完善相关检查后，明确诊断为：持续性房颤，阵发性三度房室传导阻滞。

三度房室传导又称完全性房室传导阻滞，通俗地说，就是患者的心房和心室之间的沟通出了问题，心室跳动不足，导致全身供血受到影响，无法依靠药物来解决根本问题。

为了将手术创伤及并发症降到最低，经过详细讨论分析和充分沟通后，心血管团队决定为龙奶奶实施无导线起搏器植入术。

什么是无导线心脏起搏器

众所周知，心脏作为人类最重要的器官之一，它的每一次搏动，能为血液流动提供充足动力，把血液运行到身体的各个部分。当这个“发动机”动力不足时，可能就需要“开外挂”——安装心脏起搏器。

心脏起搏器通常由起搏器和电极导线这两个主要部件组成。起搏器相当于发电机，起搏电极导线相当于传导束支连接到心脏上。它能够在需要的时候向心脏发出微小的电脉冲，刺激心脏跳动。

因此，心脏起搏器相当于给心脏加了一个备用的发电机。心脏一旦出故障了，起搏器就会立刻刺激心脏继续跳动。

与传统起搏器相比，无线起搏器具有哪些优势？

体积更小：无导线起搏器比传统起搏器小90%，和普通胶囊大小相当，重量仅为2克。它通过股静脉直接植入右心室，不需进行手术切口，也无需放置皮下囊袋。并发症更少：无导线起搏器的一体化设计，消除了传统起搏器和导线相关的导线移位、囊袋感染等多种并发症，手术更加安全。续航更强大：传统起搏器使用寿命为6~8年，无导线起搏器体积虽然只有1cm3，但寿命可达12年以上，还可兼容1.5T和3.0T的全身磁共振扫描检查。生活质量更高：无导线起搏器通过皮肤穿刺进行植入，体表看不到皮肤隆起和手术痕迹，可满足对生活质量要求较高、特殊职业群体。

经过充分的术前准备，心血管内科团队通过股静脉穿刺，凭借熟练的技术，将无导线起搏器顺利通过导管植入到患者心腔内部。

患者在植入全过程中保持清醒状态，无需气管插管和呼吸机辅助。半小时的精细操作后，黄冈市首个Micra无导线心脏起搏器顺利植入。患者术后恢复良好，已于近日出院。

“对于这种病例，安装永久性心脏起搏器是目前国际公认十分有效的治疗方法。”黄冈市中心医院大内科主任、心血管内科3病区主任陈少泽博士介绍，“传统起搏器需要切开胸前皮肤做皮下囊袋，并植入50厘米左右长度的电极，相较而言，无线起搏器具备更多优势，是目前心脏起搏领域先进的治疗方式。”（何幸运 林波）