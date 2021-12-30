ALS患者首次通过脑机接口发推

据物理学家组织网近日报道，澳大利亚62岁的肌萎缩侧索硬化症（ALS）患者菲利普·奥基夫最近成为第一个仅用自己的想法在社交媒体上发布消息的人。12月23日，他在推特上发布了一条简短的消息“你好，世界”（Hello World）。

奥基夫发送信息的技术是由脑机接口公司Synchron开发的，这种设备被称为Stentrode脑机接口（SBCI）：一种血管内脑植入物。其通过颈静脉插入，以不打开头骨的方式植入奥基夫的大脑。

该微型（8毫米）大脑植入物旨在让失去说话能力的人只用他们的想法就能进行交流。SBCI以无线方式读取脑电波，并将其转换为文字。植入奥基夫大脑中的运动神经假体，过去几年来一直用于治疗中风患者。人体临床试验已经在澳大利亚进行了一年多——目前，该设备仅被植入了另一个人身上，更多的还在计划中。

与其他ALS患者一样，奥基夫出现了进行性瘫痪症状，这让他在今年早些时候无法说话。SBCI于4月植入，此后不久奥基夫开始用它进行交流。现在他能通过思考单词或动作（例如鼠标点击）来撰写消息，这些动作被转化为计算机屏幕上的活动。

奥基夫使用Synchron公司首席执行官托马斯·奥克雷的账户在推特上发布了他创造历史的消息。他最初的信息是一段更长的文字，详细说明了他是如何接受新技术的。

奥基夫表示，希望他参与的SBCI计划有助于为新技术铺平道路，让那些失去说话或移动能力的人重新获得独立。

Synchron公司表示，他们计划对SBCI进行扩展，包括开发可用于诊断甚至治疗帕金森氏症、高血压、癫痫甚至抑郁症等疾病的设备。

总编辑圈点

脑机接口概念早已有之，但直到上世纪90年代后，才开始有阶段性成果出现。在2020年和2021年，这项技术因马斯克的“三只小猪”和斯坦福大学准确率90%以上的神经活动解码而引起全球关注，这些技术的最终目标和本文中这项成果一样——服务于人体医疗领域。只不过，脑机接口目前仍是一项希望与争议并存的技术，有相当一部分声音认为：侵入性植入物的安全和健康风险还是重大问题，具体可能包括感染、炎症和后续手术调整电极位置等风险。