中国工程院院士谈如何推动传统中医药、现代医学和现代智能化相结合

人民网北京9月23日电 （记者乔业琼）今天，国家卫健委召开新闻发布会，国家中医药局相关司局负责同志和有关专家出席，介绍党的十八大以来中医药科技创新和“走出去”有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，近年来数字技术、信息技术、生物技术等科技在中医药领域的应用取得了哪些成效？如何在现代科技的背景下推动中西医结合？

对此，中国工程院院士、中国中西医结合学会会长陈香美表示，数字化、信息化、生物技术是把传统中医药、现代医学和现代智能化相结合必要的途径。

“大数据的时代，如何利用大数据驱动中医药和中西医结合的发展，是这一代中医药人和中西医结合人应该完成的使命。”陈香美表示，很多名中医、国医大师，他们有宝贵的临床经验，这些经验可以说经过几代人积累下来的，这些数据要收集起来，挖掘出更有效的诊疗方案，尤其是在疑难病、慢性病、急症等方面，留给后人科学的、宝贵的财富。在中医古籍整理方面，更需要真实可靠的大数据。这是数据整理的方面。

“在临床方面更有需求。因为每天各个中医院、中西医结合医院、西医院接受大量的病人，我们要把临床医生宝贵的辨证经验数据留下来，要和现代技术相结合，只有这样，我们才能真正拿出中国方案、中国智慧。”陈香美说，通过人工智能去协助和辅助繁忙的临床医生，帮助他们诊治，也会解答群众对中西药、中西医结合临床实际问题。

陈香美还说，就是药学的发展，现在要用大数据驱动新药的研制。中医药和西医药不完全一样，中医药在临床有效后再去验证它的机理，再把有效药物分析好。希望把经典方，比如张仲景的经典方不断优化、不断在临床实践中积累很多的宝贵数据，把这些大数据和信息技术、基因诊断、蛋白质组学等生物技术相结合，那是非常大的数据。所以，要基于大数据的中西医结合发展，促进中医药和现代医学交叉融合。