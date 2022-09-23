新华社北京9月22日电（记者齐琪、罗沙）记者从最高人民法院获悉，2022年4月全国打击整治养老诈骗专项行动开展以来，截至9月16日，全国法院受理养老诈骗刑事案件共2014件。人民法院建立健全预防治理和保障老年人权益的长效机制，依法严惩养老诈骗犯罪，切实维护老年人合法权益。

据悉，人民法院重点打击以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等为名实施的各类养老诈骗犯罪。专项行动以来截至9月16日，全国法院受理养老诈骗刑事案件共2014件。对造成严重经济损失以及其他严重后果或者恶劣社会影响案件的主要犯罪分子，该重判的坚决依法重判。

人民法院始终把追赃挽损作为专项行动的重中之重，对于审判时尚未追缴到案或足额退赔的违法所得，依法判决继续追缴或者责令退赔，做到应追尽追、应赔尽赔，坚决防止犯罪分子隐匿、抽逃、转移财产。最大程度挽回受害群众经济损失，最大限度维护老年人合法权益。专项行动以来，全国法院执行养老诈骗案件财产近30亿元。

同时，最高法发布重点打击六类养老诈骗犯罪典型案例，进一步明确法律政策标准和界限。全国法院共出台涉养老诈骗案件审判、执行等工作指引文件120余份。截至目前，全国法院共发送司法建议函1200余份，以案促治、以案促建，促进依法完善监管，建立健全预防治理和保障老年人权益的长效机制，彻底铲除养老诈骗的滋生土壤。

专项行动开展以来，各地法院深入开展反诈宣传教育活动，让反诈宣传走进千家万户、深入人心，在全社会形成“不敢骗、不能骗、骗不了”的良好态势，最大限度挤压“行骗空间”。