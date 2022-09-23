昔日“索道医生” 如今驾车巡诊（温情网事）

奔腾的河水上空，架着一道滑索。一位身穿白大褂、肩背医药箱的医生，把自己挂在索道上，从河岸一边滑向另一边。这幅画面，曾是云南怒江的“索道医生”邓前堆重复过无数次的行医日常场景。但如今，随着公路通到每个村里，邓前堆的村医生活也发生了巨大变化。

据微信公众号“央视新闻”报道，乡村医生邓前堆所在的村庄是云南省怒江傈僳族自治州福贡县石月亮乡拉马底村。这里山高谷深，人口稀少，共有6个村民小组，分布在怒江东西两岸。

30多年前，邓前堆刚成为一名乡村医生时，村民往返两岸间，只能通过一条百米长的溜索。因为老弱妇孺和身体虚弱的病人，无法通过危险的溜索来村卫生室检查，邓前堆就决定学习自己过溜索，到对岸给乡亲们看病。

“刚开始学的时候，又害怕又紧张，特别是晚上没有月亮的时候，过溜索比较危险。”邓前堆回忆说：“我习惯在一只手上，抓一把草，再握住溜梆，用另一只手照着电筒。快到对岸时，用力捏住手里的草作为缓冲，就能刹住了。”

有人曾劝邓前堆放弃乡村医生的身份，到外地打工挣钱。但他婉拒说：“生在拉马底村，长在拉马底村，为乡亲们做点事是我的责任。”

几十年来，无论白天黑夜、刮风下雨，只要有村民病了，邓前堆都随叫随到，通过索道奔波于高山峡谷间。村民亲切地叫他“阿邓医生”。“不管多远的路、有没有医疗费，阿邓医生都会给我们看病，他的电话就是拉马底村的‘120’。”

近年来，拉马底村村民的求医问诊之路发生了巨变。

2015年全国两会，“溜索改桥”被写入《政府工作报告》。桥建成了，村里还通了公路，邓前堆再也不用溜索了。2019年9月，邓前堆买了他人生中的第一辆车，开始了驾车巡诊之路。“以前最远的村子，要四五个小时才能到达，现在方便很多，我开车过去，半个钟头就能到了。”

2020年11月，福贡县57个贫困村全部脱贫摘帽。防止因病致贫、因病返贫，不仅需要大病救治，还需要慢病管理。现在的福贡县，已经全面完成家庭医生签约，这也让邓前堆有了一个新身份——家庭医生。

村里有慢性病的患者，都成了家庭医生的签约患者，邓前堆每个季度都要随访。“这几年村里的变化太大了！”邓前堆说，村里新的卫生室建起来了，乡村医生从最初的1个增加到4个，乡亲们“小病小痛不出村”的目标基本实现了。他说：“我和乡亲们感情都很深，就是这份感情和信任让我每天活得很开心，很有价值。一辈子当村医，绝不后悔！”

“索道医生”的坚守以及近年来当地村民生活发生的变化，令许多网友感动。网友“杨勇”留言说：“坚守乡村，医者仁心，邓医生了不起！”网友“海滩”留言说：“通过扶贫，让溜索变成了大桥，村民出行更方便了，医疗水平也提高了。看到邓医生和村民们现在过上了更加美好的生活，真替他们高兴！”