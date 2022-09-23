广西加强监测守护百姓养老钱

本报南宁9月22日电 （记者祝佳祺）近日，广西壮族自治区民政厅会同自治区地方金融监督管理局、中国银行保险监督管理委员会广西监管局联合出台《关于做好我区养老服务领域防范和处置非法集资工作的意见》（以下简称《意见》），要求加强和规范监测预警，加大排查力度，守护好老百姓的养老钱。

《意见》进一步规范养老服务机构预收费管理，要求符合条件出售“会员卡”收费的养老服务机构，要与开户商业银行签订存管账户资金监管协议，出售“会员卡”收费应当缴入存管账户，不得转入其他账户或第三方支付平台。养老服务机构向已入住老年人收取床位费、护理费、伙食费、水电费等费用，原则上按月收取，但最长期限不得超过12个月。以医疗备用或其他名义收取的押金、保证金等费用，一般每项不得超过1万元，累加不得超过3万元。同时，养老服务机构应当在接待大厅等醒目位置公示床位费、护理费、伙食费、预付费、医疗备用金、保证金等收费标准、收费依据、服务内容和存管账户等信息。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 11 版）