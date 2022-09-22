流调电话要求转账？北京疾控提醒：防范“流调类诈骗” 

北京市疾病预防控制中心官方微博

人民网北京9月22日电 （记者孙红丽）据北京市疾病预防控制中心官方微博消息，近期，有网友反映接到自称“北京疾控中心”的电话，以“流调”的名义实施诈骗，北京市疾控中心在此提醒广大市民提高警惕，防范“流调类诈骗”。

北京市疾控中心表示，流调人员在流调中会询问您的个人基本情况、旅行史、接触史和活动轨迹等与防疫有关的信息，不会以任何理由、任何形式要求转账汇款或者索要银行卡号、密码或验证码等涉及财务的信息，如接到诈骗电话，请直接拨打110或反诈专线96110进行咨询或求助。

北京市疾控中心还提醒市民朋友，如您接到电话、短信、健康宝弹窗、健康宝黄码或红码提示您为风险人员，均请立即主动向社区、单位、宾馆等报告，配合做好集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等各项防控措施。