@久坐一族 警惕“坐”出来的健康危害

很多人因为工作、学习等原因，成为久坐一族，殊不知长期久坐会诱发众多疾病。9月是“全民健康生活方式月”，在本期《1分钟养生课》上，青岛市市立医院康复医学科副主任刘凯为广大网友讲解久坐的相关危害，并由青岛市市立医院康复医学科康复治疗师邢天洋进行康复训练动作演示。

“统计显示，国人平均一天坐超过十个小时，长期静坐少动将导致严重的健康问题。仅仅连续坐30分钟，新陈代谢将减缓 90%；如果每天保持坐姿2个小时以上，良性胆固醇（HDL）将降低20% ；超过3小时，将大大增加罹患心脏疾病的概率。”刘凯说。

刘凯表示，具体来说，久坐主要有以下五大危害：

一、损害新陈代谢，诱发糖尿病。久坐导致餐后血糖、胰岛素等急剧升高，身体新陈代谢的速度变慢，容易诱发2型糖尿病。

二、促使血压升高。久坐造成血流量减少，导致肌肉血管收缩，血压升高。

三、损害心血管健康。血糖调节障碍以及血压升高会进一步影响心脑血管功能，增加罹患心脑血管疾病的风险。

四、引发腰肌劳损。长时间保持静坐不动，腰部紧张不放松，引发腰肌劳损。

五、导致下肢血液循环不畅。长时间保持坐姿，腹部血液流动速度变慢，下肢肌肉和血管受损，带来肠道功能障碍、痔疮、前列腺炎等疾病隐患。

长期久坐不利于身体健康，建议定期做一做放松动作，在此推荐三套训练动作。

首先，靠墙站立，头颈部靠墙，肩部水平外展，屈肘，双臂沿墙面缓慢上下移动，一组10次，每天2～3组。

站立位拉伸股四头肌，缓解大腿前侧肌肉紧张，拉伸过程中保持正常呼吸不要憋气，一组15秒，每天2～3组。

踮脚练习，可以促进下肢血液回流，每组30次，每天3～5组。