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四肢肿胀频胸闷 警惕急性肺栓塞

2020年07月23日07:54 来源：广州日报

71岁的江伯反复胸闷、呼吸困难，以为是自己慢性支气管肺炎复发，治疗两个月，情况却越来越严重。在他被紧急转到中山大学孙逸仙纪念医院的路上，江伯出现呼吸急促、心率增快等危险迹象，随后被确诊为急性肺栓塞。中山大学孙逸仙纪念医院心血管外科黄楷副教授提醒，如果遇到四肢肿胀后突发胸闷、呼吸困难等情况，要特别警惕肺栓塞的可能性，尤其是肿瘤患者更要提高警惕这种夺命急症。

血管内放滤网 “拦截”血栓防肺栓塞

江伯被转入心脏重症监护室（CCU）后，除了血压暂时稳定，他的各项检查结果都亮起了“红灯”：心衰指标持续飙高，血栓评分高危及指标持续飙高，左右肺动脉主干血栓栓塞，大面积肺栓塞。经过股静脉穿刺、局部碎栓、溶栓处理，江伯胸闷及呼吸困难立即得到缓解。

考虑血栓可能来源于下肢，下腔静脉是血栓脱落的可能路径，负责救治的黄楷副教授在其中放置了临时滤网，一旦血栓继续脱落就会被“拦截”，以免造成再次肺栓塞。

肺栓塞危及生命 肿瘤患者更要警惕！

肺栓塞是由于血块在深静脉形成后脱落，随血流流向肺部，导致肺部压力突然增加，从而影响心肺功能，严重时可能导致猝死。“肺栓塞相对于中风、心梗，更难发现及诊断，所以治疗难度更大。”黄楷介绍，肺栓塞是心脑血管疾病导致死亡的第三位原因，而肿瘤患者由于瘤体会分泌大量促凝因子，导致血液高凝而引起肺栓塞，也是肿瘤患者的第二位死亡原因。

“患者如在一小时的溶栓黄金时间窗内，通过外周静脉溶栓即可得到救治。但对于高龄、有高血压、在救治过程中出现头痛等高危出血因素的病人，只能选择手术溶栓并放置滤网。”黄楷表示，局部碎栓可以尽快将卡在肺动脉主干的血块变小，局部溶栓可以使溶栓药物最大程度作用在病变部位，从而大大减少溶栓药物用量，也大大减少了出血的风险。而滤网的植入，可以防止下肢的血栓再次脱落到肺内，使原本已受重创的心肺可以得到休息和康复。

（全媒体记者任珊珊 通讯员张阳、刘昕晨）

(责编：许晓华、李轶群)


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