2020年我国民生保障力度加强 人民生活水平稳步提升

2020年国民经济和社会发展统计公报显示，2020年，我国社会保障体系不断完善，社会事业全面进步，居民收入与经济同步增长，民生福祉持续增进。

《公报》显示，2020年全年全国居民人均可支配收入32189元，比上年增长4.7%，扣除价格因素，实际增长2.1%，快于人均国内生产总值增速，农村居民收入较快增长。

社会保障体系不断完善，社会保险覆盖面进一步扩大。年末，全国参加城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、基本医疗保险、失业保险人数分别比上年末增加2150万人、978万人、693万人和1147万人。全国基本养老保险参保人数近10亿人，基本医疗保险参保率稳定在95%以上。社会帮扶持续加力，棚户区改造稳步推进，建档立卡贫困户脱贫攻坚、农村危房改造扫尾工程任务全面完成。

特别是教育文化、医疗卫生、体育健身等社会事业全面进步。2020年，九年义务教育巩固率为95.2%，高中阶段毛入学率为91.2%，均比上一年有所提高。2020年年末，全国共有医疗卫生机构102.3万个，卫生技术人员1066万人，比上年末增加51万人。全国共有8177家医疗卫生机构提供新型冠状病毒核酸检测服务，总检测能力达到1153万份/天。

此外，体育健身设施不断完善，2020年年末，全国共有体育场地371.3万个，比上年末增加16.9万个，全年全国7岁及以上人口中经常参加体育锻炼人数比例达37.2%。