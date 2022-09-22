“人宠同舱”应以不影响其他乘客为前提

在不少宠物主人眼中，宠物已经成为了自己的“家人”，去哪里都想有它们的陪伴。据报道，9月20日起，海南航空将恢复客舱宠物运输服务。此外，吉祥航空2021年起推出“宠物包机”，乘客都是带着宠物出行的“宠物主”，截至目前已有500多名旅客带着300多只宠物出行。

随着近年来宠物经济快速发展，爱宠养宠的人越来越多。很多养宠人士都希望在自己因为旅游、探亲而出行的时候，能够携带宠物一起出行。如果是乘坐飞机出行，按照以前大多数航空公司的惯例，对宠物只能在满足条件之后进行托运，意味着宠物不能进入客舱，只能和其他行李一起进入货舱。

但是这往往会让宠物主人担心自己宠物的安全问题。比如今年6月，有明星就在微博上控诉自己的小狗在从泰国到中国的飞机托运过程中意外死亡，引起了不少人关注。因此，如何优化宠物托运服务，如何减少旅途中的风险，如何能让更多养宠人士体验到服务，是许多航司面临的课题。

好消息是，近年来有多家国内航空公司，推出了“人宠同舱”的服务。也就是允许乘客携带的猫狗等宠物，在满足航空公司制定的各种条件和标准的前提下，可以携带进入客舱。当然宠物主人也需要为自己宠物单独“买票”。部分航空公司的这一举措，不但方便了携带宠物出行的旅客，而且也为自己获取了更多的客源，事实上已经成为宠物经济的一部分。

但是对于爱宠养宠者的“好消息”，对于其他乘客来说，却未必就是好消息。很多乘客都表示，担心乘飞机时自己身边坐着携带宠物的乘客，这样不但会有气味，而且自己也害怕宠物，会影响自己的乘机体验。还有网友担心，如果有乘客对宠物过敏，则可能引发更大的问题。

由此不难看出，航空公司允许“人宠同舱”确实方便了养宠人士，但是这项业务要想顺利开展，走得长远，实现双赢，则必须照顾到其他乘客的感受和意见，减少对其他乘客的影响和干扰。

为此，航空公司也制定了严格的标准，比如海南航空就规定，宠物是指家庭驯养的狗、猫，每只宠物和宠物箱的合计重量不得超过5公斤（含），扁平鼻的狗或猫、斗犬、萨摩耶犬、马里努阿犬以及与其杂交的品种禁止办理，运输全程需穿戴宠物衣物、全程佩戴口套、佩戴宠物纸尿裤……同时，航空公司除了规定每名旅客最多带一只宠物进入客舱，窄体机每个航班最多带入两只宠物，宽体机每个航班最多带入六只宠物之外，还会把携带宠物的旅客安排在客舱最后排，以减少对其他乘客的影响。

尽管每家航空公司的具体规定都不尽相同，但是我们希望“人宠同舱”在满足部分旅客需求的同时，也不影响其他旅客的乘机安全和体验，这样业务才能顺利开展，才会有更多的人享受到“人宠同舱”的便利。